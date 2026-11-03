Breitenbacher Perchtentradition: Unverfälschtes Brauchtum statt Kommerz

Die Breitenbacher Perchtenbewahrung bewahrt Traditionen rein. Keine Pyrotechnik, sondern tiefe Verwurzelung. Integration durch Männerbund. Fakten zur Maskenherstellung.

Die Perchtenlauf-Tradition im österreichischen Dorf Breitenbach steht exemplarisch für einen puristischen Ansatz zur Bewahrung kultureller Identität, der sich bewusst gegen moderne Kommerzialisierungsversuche und kitschige Ausschmückungen abgrenzt. Im Gegensatz zu Regionen, in denen alte Bräuche oft an moderne Geschmäcker angepasst werden, setzen die Einheimischen in Breitenbach auf strenge Authentizität, wobei das Brauchtum als integraler Bestandteil der lokalen Identität gilt, der seit Oktober das öffentliche Leben vollständig dominiert und das soziale Miteinander stärkt.

Kommerzielle Ablehnung und lokale Identität

Während andere Regionen das Brauchtum gerne modern ausschmücken, gelten die Breitenbacher als Puristen, die ihre Traditionen nicht dem Kitsch und dem Kommerz unterordnen, da der Brauch laut Aussage von Moser ausschließlich für die lokale Bevölkerung und von dieser getragen wird. Die Percht existiert als segens- und glücksbringende Gestalt in verschiedenen, sowohl guten als auch bösen Ausformungen, wobei der Fokus auf der tiefen Verankerung dieser Figuren in der Region liegt, die das tägliche Leben in diesen Tagen vollständig bestimmt und die normale Wirtschaftstätigkeit nahezu zum Erliegen bringt.

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Die Struktur des Aufzugs ist strikt geregelt und beginnt mit einer Hexe als Leitfigur, gefolgt von Trommlern, die Benzinkanister mit sich führen, und abschließend den Hupfern, die Glocken und Schellen um die Hüfte gebunden haben und hinter den Blasern herziehen. Beim sogenannten "Perschteln" gehen die Gruppen von Haus zu Haus, wo sie dort mit Speisen und Getränken bewirtet werden, während die Hexe als letzte das Haus verlässt, um nach eigenem Verständnis alles Böse aus dem Inneren nach außen zu kehren.

Integrative Kraft und soziale Durchmischung

Moser betone außerdem, dass der Perchtenlauf ein vorzügliches Beispiel für Integration sei, da ein rumänischer Junge, dessen Eltern die Tradition nicht kannten, von den Eltern anderer Kinder mit einem Gewand ausgestattet wurde, um so wertschätzend in die Dorfgemeinschaft aufgenommen zu werden. Besonders faszinierend sei das soziale Miteinander, da beim Perschteln jeder Teilnehmer dabei ist, vom Bankdirektor über den Bauern bis hin zum Universitätsprofessor und Installateur, was eine ungewöhnliche soziale Durchmischung innerhalb der dörflichen Hierarchie darstellt.

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Die Tradition ist strikt ungendered, da Frauen und Mädchen nach wie vor nicht erlaubt sind, auch nicht in der Rolle der Hexe, was den Perchtenlauf zu einer exklusiven Tradition der Männer macht, die jedoch durch die aktive Einbindung von Kindern aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen eine verbindende Funktion im Dorf erfüllt. Diese geschlossene Männerrunde schafft gleichzeitig einen Raum für enge Freundschaften und kollektiven Zusammenhalt, der das ganze Jahr über gepflegt wird und weit über die reinen Aufführungstage hinausreicht.

Traditionelle Maskenherstellung nach historischen Mustern

David Ruprechter, ein in Breitenbach ansässiger Schnitzer und Bildhauer, der im eigenen Betrieb große Holzkamele für die arabische Halbinsel sowie Holzfiguren für Spielplätze fertigt, erklärt in seiner Werkstatt die aufwendigen Prozesse der Herstellung traditioneller Larven aus Zirbenholz. Bei diesen Masken müssen die Hörner zwingend von autochthonen Tieren stammen, und die Gesichter sollen deutlich erkennen lassen, dass sie handgeschnitzt wurden, wobei kleine Details wie die Zähne individuell geklebt werden, um einen authentischen, traditionell wirkenden Look zu erzielen.

Ruprechter erinnert daran, dass es früher keine professionellen Schnitzer gab und die Bauern ihre Larven im Winter selbst aus dünnen, kleinen Holzbrettern und aus Stoff aufgepickten Zungen anfertigten, was sie einfach zur Hand hatten. Trotzdem spricht er mit Anerkennung über die oft aufwendiger geschnitzten Masken aus dem Oberland, die Leder, aufgeklebte Pupillen, Speichel aus Heißkleber oder sogar zweite Gesichter aus der Wange enthalten, wobei er selbst den engen Brauchtumskorsett Breitenbachs vorzieht und Special Effects sowie Pyrotechnik eher als Halloween-Maskerade ablehnt.

Spektakel, Rituale und die Bedeutung des Zusammenhalts

Die Passen, die seit Vormittag und bis spät nachts durch die Straßen ziehen, bieten einen lockereren Zugang zum Brauchtum, wobei hier das Rauchen und Knallen mit bengalischen Feuern in Rot, Gelb und Blau zum festen Bestandteil des Spektakels gehört, das den gesamten Tag lang den Soundtrack des Tales bildet. Die Hexe bäumt sich auf, peitscht ihre Gruppe an, kreischt und wirft sich zu Boden, während hinter ihr ein Dutzend schwerfällig stapfender Gestalten in riesigen Kostümen aus trockenen Maisblättern folgt, die im Kreis stehen und ihre Masken abnehmen, um die mit Ruß geschwärzten Gesichter zu zeigen.

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Die Performance hat etwas Rauschhaftes und zieht auch das Publikum in das verlockend Dämonische hinein, wobei sich die Perchten respektvoll verhalten und das Böse vertreiben wollen, statt es zu verkörpern, was die Angst vor den Figuren im Alltag weitestgehend unbegründet macht. Ein Teilnehmer, der ein Fellkostüm trägt und den Obmann des Faber-Pass innehat, beschreibt den Lauf als das Highlight des Jahres, wobei der persönliche Gewinn im Freundschaftlichen und dem Zusammenhalt liegt, der entsteht, wenn die Gruppe im Kreis steht und sich in die Augen schaut.

Seit 2007 geht der Obmann mit seiner eigenen Gruppe, und der Stolz auf die gelungene Darstellung und die Begeisterung der Zuschauer sind für ihn der ausschlaggebende Faktor, der die lange Vorbereitungszeit rechtfertigt. Die Passen treffen sich das gesamte Jahr über, fahren gemeinsam im September zum "Bratschen-klauben" zum Sammeln von Maisblättern für die Kostüme und treffen sich drei Mal pro Woche zum gemeinsamen Nähen der Gewänder und zum Proben des Trommelns, was die tiefe emotionale und soziale Bindung der Gruppe unterstreicht.