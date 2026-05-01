Bregenz schließt 2025 mit operativem Überschuss ab – hohe Investitionen und steigende Schulden prägend

Die Stadt Bregenz hat den Rechnungsabschluss 2025 beschlossen. Trotz eines operativen Überschusses von 3,6 Millionen Euro bleiben hohe Investitionen und ein gestiegener Schuldenstand prägend. Bürgermeister Michael Ritsch betont die Notwendigkeit, den Konsolidierungskurs fortzusetzen, um die finanzielle Stabilität der Stadt zu wahren.

Die Stadtvertretung Bregenz hat am 30. April den Rechnungsabschluss für das Jahr 2025 beschlossen. Die operative Gebarung schließt mit einem Überschuss von 3,6 Millionen Euro ab, während gleichzeitig hohe Investitionen und ein gestiegener Schulden stand die finanzielle Lage der Stadt prägen.

Die operativen Einzahlungen beliefen sich auf 130,2 Millionen Euro, gegenüber Auszahlungen in Höhe von 126,6 Millionen Euro. Dies entspricht einer Verbesserung von 6,6 Millionen Euro im Vergleich zum Voranschlag. Die Stadt führt diese positive Entwicklung auf Einsparungen im Rahmen des seit 2021 laufenden Konsolidierungskurses sowie auf gestiegene Einnahmen zurück. Die Investitionsausgaben lagen 2025 bei insgesamt 51,7 Millionen Euro, inklusive außerbudgetärer Maßnahmen.

Damit blieb die Stadt um 2,4 Millionen Euro beziehungsweise 4,35 Prozent unter dem geplanten Wert. Zu den größten Projekten zählten der Neubau des Hallenbads mit rund 19,4 Millionen Euro sowie die dritte Etappe des Umbaus des Festspielhauses mit 15,3 Millionen Euro. Weitere 2,6 Millionen Euro flossen in den Ausbau der Seewassernutzung der Stadtwerke. Der Schuldenstand der Stadt beläuft sich auf rund 160 Millionen Euro und liegt damit unter dem geplanten Wert von etwa 167 Millionen Euro.

Im Vergleich zum Jahr 2024 bedeutet dies jedoch einen Anstieg um rund 24 Millionen Euro. Bürgermeister Michael Ritsch verwies mit Blick auf die kommenden Jahre auf anstehende Großprojekte und wirtschaftliche Unsicherheiten. Der Ausblick auf die kommenden Jahre ist angesichts anstehender Investitionserfordernisse sowie der angespannten nationalen und internationalen Wirtschafts- und Finanzlage weiterhin mit Unsicherheiten verbunden, erklärte Ritsch. Der eingeschlagene Konsolidierungskurs solle weiterhin fortgesetzt werden.

Zu den geplanten Projekten zählen unter anderem die Fertigstellung des Seebads Bregenz, der Neubau des Kinderhauses Weinschlössle sowie eine Mobilitätsdrehscheibe am Bahnhof. Die Stadt Bregenz steht damit vor der Herausforderung, ihre finanzielle Stabilität zu wahren, während sie gleichzeitig in wichtige Infrastrukturprojekte investiert. Die positiven operativen Ergebnisse zeigen, dass die bisherigen Maßnahmen zur Konsolidierung der Haushaltslage Wirkung zeigen. Dennoch bleibt die finanzielle Situation angespannt, insbesondere aufgrund der steigenden Schulden und der unsicheren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Die Stadtverwaltung betont, dass der eingeschlagene Kurs der Sparsamkeit und gezielten Investitionen weiterhin verfolgt werden muss, um die langfristige Finanzierbarkeit der Stadt zu sichern





Vorarlberg / 🏆 13. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bregenz Rechnungsabschluss Finanzen Investitionen Schulden

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Volksanwaltschaft kritisiert AMS-Praktiken im Jahresbericht 2025Der Jahresbericht 2025 der Volksanwaltschaft zeigt zwei Einzelfälle mit dem AMS, bei denen Arbeitslose nach Krankenstand oder Auslandaufenthalt ihr Arbeitslosengeld verloren. Die Frist zur Wiederanmeldung wurde von einer Woche auf einen Tag verkürzt. Ein 44-jähriger Mann verlor sein Arbeitslosengeld, weil er sich nach einer Schulung nicht wieder angemeldet hatte. Ein anderer Fall betraf eine zu frühe Gesundmeldung am Sonntag. Die Volksanwaltschaft fordert weniger Formalismus und mehr Bürgerfreundlichkeit. Insgesamt gab es 23.122 Anfragen und 7.665 Prüfverfahren, wobei in 16% der Fälle Missstände festgestellt wurden.

Read more »

Knapp 19 Prozent waren 2025 armuts- oder ausgrenzungsgefährdetWIEN. Im Vorjahr waren 1.699.000 Menschen (18,8 Prozent) armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Das geht aus einer Erhebung der Statistik Austria hervor. Im Vergleich zu 2024 (16,9 Prozent) ist das ein Anstieg um 170.000 Personen.

Read more »

Europa im Klimanotstand: Rekordhitze, Dürren und schmelzende Gletscher im Jahr 2025Der Bericht der WMO und Copernicus zeigt alarmierende Klimatrends in Europa: Rekordtemperaturen, extreme Waldbrände und schmelzende Gletscher. Die Zeit für entschlossenes Handeln drängt.

Read more »

Europa erwärmt sich am schnellsten: Katastrophale Folgen im Jahr 2025Laut dem neuen Bericht der WMO und Copernicus hat Europa 2025 mit Rekordtemperaturen, massiven Waldbränden und extrem niedrigen Wasserständen zu kämpfen. Über 95% des Kontinents erlebten überdurchschnittlich hohe Temperaturen, während Grönland 139 Milliarden Tonnen Eis verlor. Experten warnen vor irreversiblen Klimafolgen und fordern dringend mehr Klimaschutzmaßnahmen.

Read more »

Kommunen in Österreich kürzen Investitionen massiv – Eine Milliarde Euro weniger für InfrastrukturEine Umfrage des Gemeindebunds zeigt, dass vier von fünf österreichischen Gemeinden geplante Investitionen verschieben oder streichen mussten. Betroffen sind vor allem Projekte in den Bereichen Infrastruktur, Bildung und öffentliche Einrichtungen. Der Gemeindebund fordert eine Zinsstützung für kommunale Kredite, um die Investitionskraft der Gemeinden zu stärken.

Read more »

Bregenz: Vandalismus an Bäumen – erneut Streusalz-AttackenIn Bregenz werden erneut Bäume durch Vandalismus beschädigt. Unbekannte kippen Streusalz auf die Wurzeln, was zum Austrocknen und Absterben der Bäume führen kann. Auch Farbschmierereien wurden festgestellt. Die Stadt bittet um Mithilfe bei der Aufklärung.

Read more »