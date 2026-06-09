Braunbären-Sichtung in Vorarlberg: Warum das Ländle ein Transitraum bleibt

Nach der Entdeckung eines Braunbären in Brand analysieren Experten die Wanderbewegungen junger Männchen aus dem Trentino und erklären die biologischen Gründe gegen eine dauerhafte Ansiedlung in Vorarlberg.

Die Ruhe im Gemeindegebiet von Brand wurde am Dienstagmorgen des 9. Juni 2026 durch eine bemerkenswerte Entdeckung gestört. Eine strategisch platzierte Wildkamera hatte die Anwesenheit eines Braunbär en zweifelsfrei dokumentiert.

Es handelt sich dabei um den ersten gesicherten Nachweis eines solchen Tieres im Bundesland Vorarlberg im laufenden Jahr. Der Landeswildökologe Hubert Schatz analysierte die Bildsequenzen und kam zu dem Schluss, dass es sich höchstwahrscheinlich um ein jüngeres, männliches Individuum handelt. Wie es bei solchen Sichtungen üblich ist, reagierten die zuständigen Behörden umgehend und gaben detaillierte Verhaltensempfehlungen an die lokale Bevölkerung heraus, um potenzielle Konflikte zwischen Mensch und Tier zu vermeiden.

Landesrat Christian Gantner betonte in einer offiziellen Mitteilung ausdrücklich, dass derzeit kein Anlass zur Beunruhigung bestehe, da das Tier keine Anzeichen von Aggressivität oder ungewöhnlicher Menschennähe zeige. Dennoch bleibt eine gewisse Verunsicherung in der Bevölkerung spürbar, da die Begegnung mit einem so mächtigen Raubtier immer mit einer gewissen Ehrfurcht und Sorge verbunden ist. Um die aktuelle Situation einzuordnen, lohnt ein Blick in die Vergangenheit, denn Braunbären sind im Ländle keine völlig unbekannten Gäste.

Die Geschichte der Bären in Vorarlberg ist jedoch keine Geschichte der Besiedlung, sondern eine der Durchreise. Ein prominentes Beispiel ist der Bär JJ1, der in Deutschland besser unter dem Namen Bruno bekannt wurde. Dieser Bär aus dem italienischen Trentino hielt sich vor Jahren in Regionen wie Galgenul, Gargellen und Vergalda auf. Aufgrund seines Verhaltens, das eine geringe Scheu vor menschlichen Siedlungen zeigte, wurde er von der österreichischen Bäreneingreiftruppe als potenziell gefährlich eingestuft.

Trotz diverser Versuche, das Tier durch Vergrämung aus der Region zu vertreiben, wanderte er schließlich nach Bayern ab, wo er am 26. Juni 2006 erlegt wurde. Dies markierte einen traurigen Meilenstein, da es der erste Bärenabschuss in Deutschland seit 170 Jahren war. Auch in jüngerer Zeit gab es Hinweise auf Bärenwanderungen.

Im Mai 2024 wurde zunächst in Lech am Arlberg ein Tier gefilmt, nur eine Woche später entdeckte ein aufmerksamer Wanderer im Naherholungsgebiet Rankweil-Übersaxen frische Trittsiegel. Hubert Schatz konnte diese Fährte bestätigen, bevor sich die Spur wieder im dichten Wald verlor, ohne dass weitere Vorfälle gemeldet wurden. Die wissenschaftliche Erklärung für dieses Phänomen liegt etwa 200 Kilometer südlich in der autonomen Provinz Trentino in Norditalien.

Hier wurde Ende der 1990er Jahre im Rahmen des EU-Förderprojekts Life Ursus versucht, den lokalen Bärenbestand durch die Ansiedlung von neun Tieren aus Slowenien zu stützen. Dieses Projekt war aus biologischer Sicht ein großer Erfolg, da die Population stetig wuchs. Bis Ende 2023 lebten dort etwa 98 adulte Tiere, und im Jahr 2024 konnten mindestens 26 Jungtiere registriert werden. Ein solch wachsender Bestand führt zwangsläufig zu einem erhöhten Wanderdruck innerhalb der Population.

Es ist eine biologische Konstante, dass vor allem junge Männchen nach der Trennung von ihrer Mutter, meist im Alter von ein bis zwei Jahren, aufbrechen, um sich ein eigenes Revier zu suchen. Sie wandern weit ab, um Konkurrenz mit etablierten, älteren Männchen zu vermeiden. Weibliche Braunbären hingegen zeichnen sich durch eine extreme Standorttreue aus und verlassen ihre Geburtsregionen fast nie. Diese Dynamik wird durch die Koordinationsstelle Österreichzentrum Bär, Wolf, Luchs lückenlos dokumentiert.

Die Daten aus dem Trentino belegen dieses Muster eindrucksvoll. Zwischen 2005 und 2024 wurden 64 Bären dokumentiert, die die Region verlassen haben. Bemerkenswert ist, dass alle diese Tiere männlich waren; ein einziges weibliches Tier wurde in diesem Zeitraum nicht bei einer Fernwanderung nachgewiesen. Die Wanderrouten führen die Tiere oft über das Südtiroler Ortlermassiv oder über das Schweizer Unterengadin und das Münstertal direkt nach Norden, was sie zwangsläufig in Richtung Vorarlberg führt.

Das Brandnertal liegt geografisch gesehen in einer direkten Verlängerung dieser bekannten Ausbreitungspfade. Mit seinen weiten Waldflächen und steilen Bergflanken bietet es den idealen Rückzugsort für ein Tier, das lediglich auf der Durchreise ist. Viele Menschen stellen sich die Frage, ob der Bär in Vorarlberg bleiben und sich dort ansiedeln wird. Die Wissenschaft antwortet hierauf mit einem klaren Nein.

Da die Fortpflanzung zwingend die Anwesenheit von Weibchen erfordert, die jedoch keine Fernwanderungen unternehmen, ist eine natürliche Ansiedlung im nördlichen Alpenbogen derzeit biologisch ausgeschlossen. Experten rechnen selbst in optimistischen Szenarien erst in zehn bis zwanzig Jahren damit, dass Weibchen in diese Regionen vordringen könnten. Vorarlberg bleibt daher ein reiner Transitraum für junge Männchen, die auf der Suche nach einem fernen Zuhause sind





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