Braunbären in Vorarlberg: Rückkehr eines Mythos

Ein Braunbär wurde in Vorarlberg gesichtet. Ein Überblick über Biologie, Verhalten und Besonderheiten des größten Landsäugetiers Europas.

Der Braunbär , ein imposantes Raubtier, ist zurück in Vorarlberg . Eine Wildkamera fing am 9. Juni 2026 im Brandnertal ein Exemplar ein, was das erste gesicherte Bärenjahr im Ländle seit 2024 markiert.

Für viele Menschen ist der Bär eine mythische Figur: mächtig, gefährlich und fremd. Doch die Realität dieses Tieres ist weitaus faszinierender als gängige Klischees. Als schwerstes Landsäugetier des europäischen Kontinents können ausgewachsene männliche Braunbären eine Körperlänge von bis zu drei Metern, eine Schulterhöhe von bis zu 1,60 Metern und ein Gewicht von 120 bis 350 Kilogramm erreichen. Weibchen sind deutlich kleiner und leichter, meist um etwa ein Drittel.

Das Fell des Braunbären ist nicht immer braun, es kann auch blond, graubraun, fuchsrot oder fast schwarz sein. Junge Bären weisen manchmal weiße Flecken am Hals auf, die mit dem Erwachsenwerden verschwinden. Charakteristisch ist der muskulöse Schulterbuckel, der dem Tier sein typisches Silhouettenprofil verleiht. Die Krallen an den riesigen Tatzen sind vier bis zehn Zentimeter lang und können nicht eingezogen werden.

Die herausragende Sinnesleistung des Braunbären liegt in seiner Nase. Sein Geruchssinn übertrifft den eines Hundes um ein Vielfaches. Er kann Gerüche wahrnehmen, die bis zu 30 Kilometer entfernt sind - beispielsweise die Entfernung von Bregenz nach Dornbirn und zurück. Gehör und Sehvermögen sind dagegen eher durchschnittlich.

Der Bär verlässt sich im Alltag fast ausschließlich auf seine Nase, zur Futtersuche, Orientierung und Einschätzung von Gefahr. Diese Fähigkeit führt ihn gelegentlich in die Nähe menschlicher Siedlungen, wenn er dort Nahrungsquellen wittert. Obwohl der Braunbär zu den Raubtieren zählt, ist er in Mitteleuropa überwiegend Pflanzenfresser. 70 bis 80 Prozent seiner Nahrung bestehen aus pflanzlichen Komponenten wie Kräutern, Gräsern, Wurzeln, Knollen, Waldfrüchten, Beeren und Nüssen. Den Rest ergänzen Insekten, Aas und seltener aktiv erbeutete Wirbeltiere wie Fische, Mäuse oder Rehe.

Bären sind keine geschickten Jäger; sie bevorzugen leicht erreichbare Kalorien und haben eine besondere Vorliebe für Süßes, wobei Honig ganz oben auf ihrem Speiseplan steht. Dies führt regelmäßig zu Konflikten mit Imkern. Im Spätsommer und Herbst verändert sich das Fressverhalten dramatisch. Der Bär verfällt in die sogenannte Hyperphagie, bei der er bis zu 20.000 Kilokalorien täglich zu sich nimmt - etwa zehnmal so viel wie ein Erwachsener benötigt - um ein Fettpolster für die Winterruhe anzulegen.

Der Braunbär hält keinen echten Winterschlaf, sondern eine Winterruhe. Der Unterschied ist entscheidend: Beim echten Winterschlaf sinkt die Körpertemperatur auf wenige Grad und der Stoffwehr fährt fast vollständig herunter, während beim Braunbären die Körpertemperatur kaum absinkt. Herzschlag und Atmung werden lediglich langsamer, der Energieverbrauch reduziert sich, aber das Tier kann bei Störungen sofort erwachen, seine Höhle verteidigen oder flüchten. Die Winterruhe dauert je nach Witterung und Lebensraum zwei bis sechs Monate und erfordert eine geschützte Höhle.

Die Paarungszeit, die Bärzeit, erstreckt sich von Mai bis Juli. Nach der Befruchtung tritt eine biologische Besonderheit in Kraft: Die befruchteten Eizellen entwickeln sich zunächst nicht weiter und verharren in einer Keimruhe. Erst wenn die Bärin im Spätherbst ihre Winterhöhle bezieht, beginnt die eigentliche Trächtigkeit, die dann noch etwa zwei Monate dauert. Im Dezember oder Januar kommen ein bis fünf, meist zwei Jungtiere zur Welt.

Für ein Säugetier dieser Größe sind die Neugeborenen extrem unterentwickelt: blind, nackt und mit einem Gewicht von nur 300 bis 400 Gramm. Die Jungen bleiben zwei bis drei Jahre bei der Mutter, die ihnen alles für das Überleben Notwendige beibringt. Da die Aufzucht so lange dauert, kann eine Bärin nur alle zwei bis drei JahreNachwuchs bekommen. Dies macht den Braunbären zu einer Art mit biologisch bedingt sehr langsamem Bestandswachstum.

Der Braunbär lebt als Einzelgänger und verteidigt, anders als Wolf oder Luchs, kein exklusives Revier





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