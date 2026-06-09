Braunbär im Brandnertal gesichtet: Zweiter Nachweis in zwei Jahren

Im Brandnertal in Vorarlberg wurde ein Braunbär von einer Wildkamera aufgezeichnet. Es handelt sich um den zweiten gesicherten Nachweis innerhalb von zwei Jahren. Der Bär wird als junger männlicher.description

Ein Braunbär ist am Dienstagmorgen im Brandnertal aufgetaucht. Ein Blick auf die Bären-Chronik des Landes zeigt: In den vergangenen 20 Jahren gab es nur wenige gesicherte Nachweis e.

Auf einer Wildkamera im Gemeindegebiet von Brand wurde am Dienstag in den frühen Morgenstunden ein Braunbär eindeutig festgestellt. Nach Einschätzung von Landeswildökologe Hubert Schatz dürfte es sich um einen jüngeren männlichen Bären handeln. Auch wenn Braunbären in den Alpen in den letzten Jahren wieder vermehrt gesichtet wurden, sind sie in Vorarlberg nach wie vor die Ausnahme. Tatsächlich liegen zwischen den bestätigten Nachweisen oft Jahre oder sogar Jahrzehnte.

Besonders in Erinnerung geblieben ist der Braunbär JJ1, besser bekannt als "Bruno". Der Bär sorgte im Frühjahr 2006 im Montafon für Aufsehen und schrieb ein Stück Vorarlberger Naturgeschichte. Danach blieb es lange ruhig. Erst im Mai 2024 tauchte wieder ein eindeutig nachgewiesener Braunbär im Land auf.

Nun folgt mit der Sichtung in Brand bereits der zweite bestätigte Bärennachweis innerhalb von zwei Jahren. Wildkamera zeichnet einen Braunbären im Gemeindegebiet von Lech auf. Erster gesicherter Nachweis seit dem Auftreten von JJ1. 9. Juni 2026 - Brand Verdachtsfälle blieben ohne Bestätigung Nicht jede Meldung führte in den vergangenen Jahren zu einem gesicherten Nachweis.

Im Juni 2022 sorgte ein Video aus Lech für Diskussionen, auf dem möglicherweise ein junger Braunbär zu sehen war. Experten konnten dies jedoch nicht eindeutig bestätigen. Ähnlich verlief ein Fall im Frühjahr 2023 in Gortipohl. Zwei Frauen meldeten die Sichtung von zwei Bären am Waldrand.

Trotz einer umfangreichen Suche durch Polizei, Jäger und Fachleute konnten keine eindeutigen Spuren gefunden werden. Die Experten hielten eine Verwechslung für wahrscheinlich. Das Land Vorarlberg empfiehlt im Bereich der aktuellen Sichtung besondere Aufmerksamkeit. Wanderer sollen die markierten Wege nicht verlassen, Hunde an der Leine führen und mögliche Sichtungen umgehend melden.

Kommt es zu einer Begegnung mit einem Bären, gilt: Ruhe bewahren, langsam zurückziehen, mit ruhiger Stimme sprechen und dem Tier immer einen Fluchtweg offenlassen. Dem Bären sollte man sich unter keinen Umständen nähern





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