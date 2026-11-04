Braunauer Spital erreicht historischen Höchststand bei Hebammenzahlen

Das Krankenhaus Braunau stellt 21 Hebammen vor, den stärksten Stand der Geschichte. Dies garantiert 1:1-Betreuung und sichert die Qualität der Geburtshilfe für werdende Eltern.

Das Krankenhaus Braunau hat einen Meilenstein in der Geschichte der klinischen Geburtsbegleitung erreicht. Derzeit sind 21 Hebamme n im Haus tätig, was die höchste Personalzahl seit Bestehen der Entbindungsstation darstellt. Diese Entwicklung schafft die optimalen Rahmenbedingungen, um werdende Eltern in einer der prägendsten Phasen ihres Lebens professionell zu begleiten. Das Haus betont, dass diese Quote entscheidend zur Steigerung der Patientenzufriedenheit beiträgt und die medizinische Qualität nachhaltig sichert.

Historischer Höchststand im Hebammenteam

Dieser Rekordwert stellt einen signifikanten Wandel im Personalbestand des Krankenhauses Braunau dar. Vor rund drei Jahren waren die Kapazitäten noch begrenzt, sodass die Geburtshilfeleistungen aufgrund eines Mangels an Fachpersonal eingeschränkt werden mussten. Durch gezielte Anstrengungen und den großen Einsatz engagierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Recruiting-Prozess, konnten viele neue Hebammen für das Krankenhaus Braunau gewonnen werden. Das Resultat ist ein stabiles und großes Team, das nun in der Lage ist, eine lückenlose und hochqualitative Versorgung zu gewährleisten.

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Durchgängige 1:1-Betreuung als Standard

Dank der jetzigen guten Personalsituation ist in den allermeisten Fällen eine durchgängige 1:1-Betreuung gewährleistet. Diese individuelle Zuordnung ermöglicht es den Hebammen, präzise auf die spezifischen Bedürfnisse der Gebärenden einzugehen. Die ständige Präsenz einer Fachperson dient nicht nur der medizinischen Sicherheit, sondern vermittelt auch ein starkes Gefühl von Geborgenheit. Die Hebammen schaffen somit eine vertrauensvolle Atmosphäre, die für den psychischen Wohlbefindens der Mütter während der Wehen von enormer Bedeutung ist.

Führung und Fachabteilung loben Personalstärke

Die Bedeutung dieser Personalentwicklung wird auch von der klinischen Führungsebene klar herausgestellt. Gerlinde Bermannschlager, Pflegedirektorin am Krankenhaus Braunau, würdigt die erreichte Situation als sehr erfreulich. Sie betont, dass die hohe fachliche Kompetenz sowie das Herz und das Einfühlungsvermögen der Kolleginnen einen immens wichtigen Stellenwert in der Abteilung einnehmen. Diese menschliche Komponente gilt als Grundlage, um eine höchstmögliche Qualität in der Geburtsbegleitung aufrechtzuerhalten und die Erwartungen der Familien zu erfüllen.

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Ergänzt wird diese Sichtweise durch Primar Gottfried Hasenöhrl, Leiter der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe. Er unterstreicht die essentielle Rolle des Teams für die Gesamtkompetenz des Hauses. Hasenöhrl hebt hervor, dass das Team nicht nur medizinische Leistungen erbringt, sondern auch durch emotionale Intelligenz punktet. Die Zusammenarbeit zwischen der Pflegedirektion und der medizinischen Leitung zeigt eine einheitliche Front in der Wertschätzung des Pflegepersonals, welches als Herzstück der Entbindungsstation gilt.

Individualisierte Geburtswege und besondere Angebote

Die leitende Hebamme Denise Pohl freut sich über die Möglichkeit, heute als größtes Hebammenteam der Geschichte des Krankenhauses Braunau für die Eltern da zu sein. Ein besonderes Anliegen ist ihr die Hervorhebung spezifischer Geburtsmodelle wie das Sectio-Bonding und die Wassergeburt. Durch die hohe Personaldecke kann der Klinik der Raum für individuelle Geburtswege geschaffen werden. Dies ermöglicht einen geborgenen Start ins Leben, der den Wunsch vieler Eltern nach einer natürlichen und respektierten Geburtserfahrung unterstützt.

Die Kombination aus medizinischer Expertise und persönlicher Zuwendung führt nach Angaben des Hauses zu einer signifikant höheren Zufriedenheit der Klienten. Die gute Betreuungssituation trägt wesentlich dazu bei, dass sich Eltern wohl aufgehoben und sicher fühlen. Mit dem aktuellen Stand von 21 Hebammen hat das Krankenhaus Braunau eine Grundlage geschaffen, die auch in Zukunft der steigenden Nachfrage nach qualitativ hochwertiger Geburtsmedizin gerecht werden kann. Die historische Zahl markiert somit den Beginn einer neuen Ära der Versorgungssicherheit in der Region.