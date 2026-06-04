Leivinha, der Stürmer aus der Weltmeisterschaftsmannschaft von 1974, ist tot. Der Ex-Stürmer wurde 76 Jahre alt und war seit Längerem an Alzheimer erkrankt. Seine Tore erzielte er in den Duellen mit Jugoslawien, Bolivien, Tunesien, Rumänien, Irland und Österreich. Auf Klub-Ebene war der nun Verstorbene in Brasilien und in Spanien aktiv.

Brasilien trauert um Leivinha : Der Stürmer aus der Weltmeisterschaft smannschaft von 1974 ist tot. Leivinha , dessen bürgerlicher Name João Leiva Campos Filho lautet, wurde 76 Jahre alt.

Der Ex-Stürmer war seit Längerem an Alzheimer erkrankt. Leivinha war zwischen Juni 1972 und Juni 1974 21-mal für die brasilianische Fußballnationalmannschaft aufgelaufen und hatte dabei 7 Tore erzielt. Seine Tore erzielte er in den Duellen mit Jugoslawien, Bolivien, Tunesien, Rumänien, Irland und Österreich. Auf Klub-Ebene war der nun Verstorbene in Brasilien und in Spanien aktiv.

Für Palmeiras in São Paulo traf er in 267 Pflichtspielen 108-mal. Im Dress von Atletico Madrid trug er in 93 Pflichtspielen mit 43 Toren zum Gewinn der spanischen Meisterschaft 1976/77 sowie der Copa Del Rey 1975/76 bei. Die Todesursache von Leivinha ist noch nicht bekannt. Seine Teamkarriere ist jedoch ein wichtiger Teil der brasilianischen Fußballgeschichte.

Leivinha wird in Erinnerung bleiben als einer der talentiertesten Spieler seiner Zeit. Seine Tore und seine Erfolge auf dem Platz werden nie vergessen werden. Leivinha war nicht nur ein großartiger Fußballer, sondern auch ein wichtiger Teil der brasilianischen Fußballfamilie. Sein Tod ist ein Verlust für die ganze Fußballwelt.

Leivinha wird immer in Erinnerung bleiben als einer der besten Spieler der brasilianischen Fußballgeschichte. Seine Tore und seine Erfolge werden nie vergessen werden. Leivinha war ein wichtiger Teil der brasilianischen Fußballfamilie und sein Tod ist ein Verlust für die ganze Fußballwelt





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