Brasilien kann nach dem Sieg gegen Haiti mit der K.o-Phase planen - und mit Superstar Neymar. Dafür fällt wohl eine andere Stütze des Teams aus. Der Altstar steht vor dem Comeback, dafür droht ein anderer Leistungsträger auszufallen.

Brasilien kann nach dem Sieg gegen Haiti mit der K.o-Phase planen - und mit Superstar Neymar . Dafür fällt wohl eine andere Stütze des Teams aus.

Der Altstar steht vor dem Comeback, dafür droht ein anderer Leistungsträger auszufallen: Während die Rückkehr von Neymar in die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft offenbar unmittelbar bevorsteht, bangt die Selecao um Flügelflitzer Raphinha. Neymar werde am Samstag individuell trainieren, am Montag mit dem Team trainieren und für das Spiel gegen Schottland zur Verfügung stehen, kündigte Trainer Carlo Ancelotti nach dem 3:0 (3:0) gegen Haiti an. Bei Raphinha herrscht dagegen erstmal Ungewissheit. Wir müssen ihn untersuchen und werden es sehen.

Vorerst wissen wir nicht, was passiert ist, sagte Ancelotti. Der Flügelspieler hatte sich nach 40 Minuten ohne erkennbare Fremdeinwirkung plötzlich auf den Rasen gesetzt und war daraufhin sogleich von Rayan ersetzt worden. Offenbar hatte sich der 29-Jährige am rechten hinteren Oberschenkel verletzt, laut Globo bereite die Blessur dem Trainerstab Sorgen. Dass die Verletzung dem Spieler zu Kontroll- und Überwachungszwecken unterliegen und dagegen keine wirksamen Rechtsbehelfe zur Verfügung stehen, ist ein Risiko, das die Spieler und Trainer nicht ignorieren können.

Der Trainer hat bereits angekündigt, dass Neymar am Samstag individuell trainieren und am Montag mit dem Team trainieren wird, um sich auf das Spiel gegen Schottland vorzubereiten. Die Mitspieler freuen sich auf die Rückkehr von Neymar und hoffen, dass er im nächsten Spiel dabei sein kann. Vinícius Júnior, einer der Torschützen des Spiels, sagte: Es sei sehr traurig für Raph. Eine Verletzung zu erleiden, ist immer sehr kompliziert.

Raph ist ein sehr wichtiger Spieler für uns, und er hat in dieser Saison schon sehr unter Verletzungen gelitten. Wir hoffen, dass es nichts Ernstes ist und er bis zum Ende der Weltmeisterschaft mit uns weitermachen kann. Eine Untersuchung am Samstag soll Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben. Derweil fiebern die Mitspieler der Rückkehr von Neymar am Donnerstag (0.00 Uhr MESZ/MagentaTV) gegen Schottland entgegen.

Ney ist ein sehr wichtiger Spieler für uns, betonte Vinícius. Wir hoffen, dass er im nächsten Spiel dabei sein kann. Wir freuen uns über seine Entwicklung. Dass er zum Kader gehört, ist für uns sehr wichtig.

Er ist mein Idol und hat mich immer sehr unterstützt. Er hoffe, dass Neymar dem Team im weiteren Verlauf der Weltmeisterschaft hilft





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brasilien Haiti Neymar Raphinha Weltmeisterschaft

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ab 2:30 Uhr: Brasilien will den Pflichtsieg gegen HaitiBrasilien will den ersten Sieg bei der WM einfahren. Dazu müssen sie Außenseiter Haitui schlagen. wir tickern das Spiell live.

Read more »

Historisches Friedensspiel: Brasilien gegen Haiti 2004Vor 22 Jahren spielte Brasilien gegen Haiti ein Freundschaftsspiel für den Frieden, bei dem Tickets gegen Schusswaffen eingetauscht wurden. Brasilien gewann 6:0.

Read more »

WM: Brasilien gegen Haiti ab 2.30 Uhr LIVEZweiter WM-Spieltag in Gruppe C: Brasilien trifft auf Haiti. Die Partie beginnt um 2.30 Uhr, wir berichten live (Ticker unten).

Read more »

Brasilien nach 3:0-Pflichtsieg gegen Haiti Gruppe-C-ErsterPHILADELPHIA. Die 'Selecao' bezwang Haiti in Philadelphia mit 3:0 und übernahm vor Verfolger Marokko, der auch bei vier Punkten hält, die Tabellenführung in der Gruppe C.

Read more »