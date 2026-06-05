Brandstiftung in Moosthenning: 56-Jährige Bewohnerin in Untersuchungshaft

In Moosthenning ist ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Eine 56-jährige Bewohnerin wurde leicht verletzt. Die Ermittler gehen davon aus, dass die 56-Jährige die Brandstiftung geplant und durchgeführt hat. Die genauen Umstände der Brandstiftung sind jedoch noch nicht vollständig geklärt. Die Ermittlungen dauern an und weitere Einzelheiten werden noch bekannt gegeben werden.

In den Nachtstunden des 4. Juni 2026 geriet ein Einfamilienhaus in Moosthenning in Brand. Eine Bewohnerin wurde leicht verletzt. Gegen 01:30 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einem Brand eines Einfamilienhauses in Moosthenning alarmiert.

Bei Eintreffen stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Alle Bewohner hatten das Anwesen zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen können. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen soll eine 56-jährige Bewohnerin aus bislang ungeklärten Gründen Dokumente innerhalb des Hauses verbrannt haben. Das Feuer griff anschließend auf das Wohnhaus über.

Die 56-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Nach Vorführung beim Ermittlungsrichter wurde ein Unterbringungsbefehl erlassen. Die 56-Jährige befindet sich nun in einer Fachklinik.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen mittleren sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes sowie der schweren Brandstiftung werden vom zuständigen Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Landshut unter Einbindung von Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamtes sowie eines Brandmittelspürhundes unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Landshut geführt. Die Ermittler gehen davon aus, dass die 56-Jährige die Brandstiftung geplant und durchgeführt hat. Die genauen Umstände der Brandstiftung sind jedoch noch nicht vollständig geklärt.

Die Ermittlungen dauern an und weitere Einzelheiten werden noch bekannt gegeben werden. Die Polizei bittet um Verständnis, dass die Ermittlungen noch im Gange sind und weitere Informationen noch nicht verfügbar sind. Die Polizei wird weiterhin alle notwendigen Schritte unternehmen, um die genauen Umstände der Brandstiftung zu klären und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Die Polizei bittet um Verständnis und Geduld in dieser Angelegenheit.





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