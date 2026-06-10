Brandstiftung in Donnerskirchen: Unbekannter zündet Holzunterkunft eines Lama-Betriebs an

Ein Unbekannter hat in Donnerskirchen die Holzunterkunft eines kleinen Lama-Betriebs angezündet und ist danach geflüchtet. Der Schaden ist enorm. Die Familie Striok ist schockiert und hofft auf Hinweise zur Aufklärung des Falls.

In Donnerskirchen hat ein Unbekannter die Holzunterkunft eines kleinen Lama-Betrieb s angezündet und ist danach geflüchtet. Der Schaden ist enorm. War es aus Neid ? Die Familie Striok aus Donnerskirchen ist schockiert: Ein Unbekannter hat am vergangenen Montag eine Hütte, die sie bei ihren Lamawanderungen verwenden, angezündet.

Die Holzunterkunft neben einem Radweg wurde stark beschädigt. Das Dach ist zerstört, die Fenster sind zersplittert und die Außenfassade ist völlig verkohlt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro, nur der Innenbereich blieb weitgehend unversehrt. Dank einer zufällig vorbeikommenden Radfahrerin und der Feuerwehr konnte das Schlimmste verhindert werden.

Die Urlauberin sah, wie ein Mann von der Hütte weglief, in einen orangefarbenen Bus stieg und rasch davonfuhr. Als sie wieder Richtung Hütte schaute, loderten bereits die Flammen. Maria Theresia Striok und ihr Mann erfuhren von der Brandstiftung erst später durch die Polizei. Eine Vermutung, wer hinter der heimtückischen Attacke stecken könnte, haben sie nicht.

Sie vermuten, dass es aus Neid oder Missgunst oder einfach aus Dummheit getan worden sein könnte. In der Vergangenheit hätten 'Neider' bereits versucht, ihnen das Leben schwerzumachen. Sie hoffen nun, dass vielleicht jemand etwas gesehen hat und einen entscheidenden Hinweis an die Polizei liefern kann





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