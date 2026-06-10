Brandserie in Krottendorf-Gaisfeld aufgeklärt: 36-Jähriger gesteht sechs Brandstiftungen

Ein 36-jähriger Mann aus dem Bezirk Voitsberg wurde festgenommen, nachdem er zwischen August 2023 und Juni 2026 sechs Brandstiftungen in Krottendorf-Gaisfeld begangen hatte. Die Polizei klärte die Taten nach umfangreichen Ermittlungen auf. Der Tatverdächtige gestand die Taten, die er unter Alkoholeinfluss verübte, und wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Der Sachschaden beträgt mehrere Zehntausend Euro.

Krottendorf-Gaisfeld in der Steiermark erlebte in den Jahren 2023 bis 2026 eine Serie von Brandstiftung en, die die Bevölkerung in Angst versetzten. Am Sonntagabend, dem 7.

Juni 2026, gegen 21 Uhr, geriet eine Thujenhecke neben einem Wohnhaus im Ortszentrum in Brand. Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte die Flammen und alarmierte sofort die Polizei. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, doch der Sachschaden belief sich auf mehrere Tausend Euro. Die Polizeiinspektion Krottendorf-Gaisfeld übernahm die Ermittlungen und begann mit der Spurensicherung.

Dank intensiver Detektivarbeit gelang es den Beamten, einen 36-jährigen Mann aus dem Bezirk Voitsberg als Tatverdächtigen zu identifizieren. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Ermittler Beweise, die ihn mit den früheren Bränden in Verbindung brachten. Der Mann gestand bei der Vernehmung, zwischen August 2023 und Juni 2026 insgesamt sechs Brandstiftungen verübt zu haben. Er gab an, die Taten stets unter Alkoholeinfluss begangen zu haben, und konnte kein konkretes Motiv nennen.

Der Schaden durch die Brandserie wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt, wobei glücklicherweise keine Personen verletzt wurden. Die erste bekannte Tat ereignete sich im August 2023, als in einem Industriegebiet von Krottendorf-Gaisfeld ein leerstehendes Lagerhaus in Flammen aufging. Der Brand zerstörte das Gebäude vollständig und verursachte einen Schaden von rund 50.000 Euro. Die Polizei konnte damals keine heiße Spur finden, da der Täter keine erkennbaren Spuren hinterließ.

In den folgenden Monaten kam es immer wieder zu ähnlichen Vorfällen: Im Dezember 2023 brannten zwei Müllcontainer neben einem Supermarkt, im April 2024 ging ein Gartenhaus in Flammen auf, und im September 2024 wurde eine Holzpalette an einer Baustelle angezündet. Die Serie setzte sich im März 2026 fort, als ein Feld mit Strohballen in Brand gesteckt wurde. Die örtliche Bevölkerung war zunehmend beunruhigt, und die Polizei verstärkte ihre Streifen.

Nach dem Brand im Juni 2026, der schließlich zur Festnahme führte, konnte der Täter endlich gefasst werden. Die Ermittler lobten die hervorragende Zusammenarbeit zwischen den Beamten der Polizeiinspektion Krottendorf-Gaisfeld und der Staatsanwaltschaft Graz. Der 36-Jährige wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert und wird sich wegen schwerer Brandstiftung verantworten müssen. Die Polizei appellierte an die Bevölkerung, bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei zu verständigen.

Der Fall zeigt, wie wichtig die Aufmerksamkeit der Bürger und die akribische Arbeit der Polizei sind, um Serientäter zu überführen. Die Gemeinde Krottendorf-Gaisfeld plant nun, die Sicherheitsmaßnahmen zu verstärken, etwa durch mehr Videoüberwachung an neuralgischen Punkten. Der entstandene Gesamtschaden von mehreren Zehntausend Euro ist jedoch nicht nur finanziell belastend, sondern hat auch das Sicherheitsgefühl der Anwohner nachhaltig beeinträchtigt





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