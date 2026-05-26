Brandgeruch in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land): Feuerwehr, Polizei, Bürgermeister und Behörde im Einsatz

Ein Landwirt hat auf mehreren Feldern im Nahbereich Pflanzenschutzmittel aufgebracht, was zu einem stechenden Geruch in eine angrenzende Siedlung zog. Feuerwehr, Rettung Notarzt und Polizei wurden gerufen, um die Situation zu bekämpfen und Atembeschwerden anstellende Personen ins Klinikum Wels zu bringen.

In Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) standen Feuerwehr, Rettung Notarzt und Polizei sowie Bürgermeister und Behörde aufgrund eines stechenden Geruchs im Einsatz . Die Feuerwehr wurde am Abend mit dem Einsatz begriff "Gasgeruch wahrnehmbar" zeitgleich mit Rettung und Notarzt in eine Siedlung am Stadtrand von Marchtrenk gerufen.

Grund war ein stechender Geruch, der bei mehreren Personen zu teils schwerwiegenderen Atemproblemen geführt hatte. Die Einsatzkräfte konnten die Situation bestätigen, zeitweise war der Geruch deutlich wahrnehmbar. Messungen der Einsatzkräfte zeigten jedoch keine unmittelbare Gefahr. Nach kurzer Suche gab es eine erste Vermutung, welche sich in der Folge dann auch bestätigte.

Ein Landwirt hat auf mehreren Feldern im Nahbereich Pflanzenschutzmittel aufgebracht. Der Geruch zog dann in die angrenzende Siedlung. Atembeschwerden äußerten mehrere Personen, eine Person musste letztlich dann ins Klinikum Wels gebracht werden. Feuerwehr, Polizei, Bürgermeister und Behörde haben dann in der Folge das weitere Vorgehen besprochen. Der Einsatz war damit dann zu Ende





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