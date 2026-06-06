Brandgefahr durch Lithium-Ionen-Akkus steigt im Burgenland - Feuerwehr gibt Sicherheitstipps

Immer mehr Brände werden durch defekte Lithium-Ionen-Akkus verursacht. Im Burgenland verzeichnet die Feuerwehr einen Anstieg an Einsätzen. Experte Martin Mittnecker erklärt Ursachen und gibt praktische Tipps zur Vermeidung.

Die zunehmende Verbreitung von Lithium-Ionen-Akkus in Alltagsgeräten führt zu einer steigenden Anzahl von Bränden, die durch diese Energiespeicher ausgelöst werden. In Österreich ist ein kontinuierlicher Anstieg solcher Feuer zu verzeichnen, und auch das Burgenland bleibt davon nicht verschont.

Die Feuerwehren im Burgenland rücken immer häufiger aus, um Brände zu löschen, die durch defekte oder unsachgemäß geladene Akkus entstehen. Elektrofahrräder, E-Scooter, Smartphones und Gartengeräte sind nur einige Beispiele, bei denen die Gefahr eines sogenannten thermischen Durchgehens besteht. Dieser Prozess führt innerhalb von Sekunden zu extrem hohen Temperaturen, die selbst nach erstem Löscherfolg erneut aufflammen können. Experten warnen daher vor falschem Umgang mit den leistungsstarken Zellen.

Martin Mittnecker, Leiter der Brandverhütungsstelle im Landesfeuerwehrverband, erklärt, dass die Brände sich oft sehr schnell entwickeln und schwer zu kontrollieren seien. Besonders bei Fahrzeugbränden müssten die Akkus lange gekühlt werden, um ein Wiederaufflammen zu verhindern. Er rät zu folgenden Vorsichtsmaßnahmen: Nur Original-Ladegeräte verwenden, diese auf nicht brennbarem Untergrund platzieren und das Laden niemals unbeaufsichtigt über Nacht durchführen. Aufgeblähte oder beschädigte Akkus dürfen nicht weiter verwendet werden.

Wenn ein Akku sich erwärmt, raucht, zischt oder Knackgeräusche von sich gibt, muss er umgehend ins Freie gebracht werden. Der Bereich sollte verlassen und der Notruf 122 gewählt werden. Diese einfachen Regeln könnten viele Unfälle verhindern. Die Statistik des österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes zeigt einen alarmierenden Trend: Allein im vergangenen Jahr gab es über 300 Brände mit Lithium-Ionen-Akkus als Ursache, ein Anstieg von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Im Burgenland waren es 25 Fälle, wobei die Dunkelziffer vermutlich höher liegt. Besonders betroffen sind E-Bikes, die oft in Kellern oder Wohnungen geladen werden. Auch Billigprodukte aus dem Internet bergen ein erhöhtes Risiko, da sie oft keine ausreichenden Schutzschaltungen haben. Die Feuerwehr appelliert an die Bevölkerung, nur zertifizierte Produkte zu kaufen und die Sicherheitshinweise der Hersteller zu beachten.

Im Ernstfall sei schnelles Handeln lebensrettend: Feuerlöscher bereithalten und bei Akku-Bränden nicht mit Wasser löschen, sondern mit einem speziellen Brandschutzmittel oder einer Löschdecke. Die Diskussion um die Sicherheit von Lithium-Ionen-Akkus wird auch auf politischer Ebene geführt. Verbraucherschützer fordern strengere Prüfstandards und eine bessere Kennzeichnung von Risikoprodukten.

Zudem wird über eine Pflicht zur Integration von Sicherheitssystemen in allen Akkugeräten nachgedacht. Die Feuerwehr unterstützt diese Forderungen, denn Prävention ist der beste Brandschutz. Bis dahin bleibt jeder Einzelne gefordert, verantwortungsvoll mit den Energiespeichern umzugehen. Die Brandverhütungsstelle bietet hierzu auch kostenlose Informationsmaterialien an, die auf der Website des Landesfeuerwehrverbandes abrufbar sind





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