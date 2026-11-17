BMLUK warnt vor zunehmenden Bränden in Entsorgungsbetrieben. Falsch entsorgte Lithium-Batterien sind Hauptursache. VR-Training von VR Owl verbessert Evakuierung.

Im Jahr 2025 wurden in den Entsorgungs- und Recyclingbetriebe n Österreichs insgesamt 36 größere Brandereignisse registriert. Das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie ( BMLUK) gibt diese Zahlen bekannt und verweist dabei auf Berichte des Verbandes der Österreichischen Entsorgungsunternehmen ( VOEB). In mehreren dieser Vorfälle werden falsch entsorgte Lithium-Batterien und Akkus als unmittelbare Ursache für die Brände identifiziert. Diese Entwicklung stellt eine wachsende Gefahr für die Infrastruktur der Abfallwirtschaft dar und erfordert sofortige Gegenmaßnahmen.

Statistik der Brände und thermische Ursachen

Das BMLUK führt weiter aus, dass statistisch bis zu sechs Brände pro Tag in der österreichischen Abfallwirtschaft auftreten können, wobei die Ursachen sehr unterschiedlich gelagert sind. Ein Blick zurück zeigt eine alarmierende Entwicklung: Zwischen 2012 und 2024 haben sich die Brandereignisse laut Angaben des VOEB verfünffacht. Die im aktuellen Bericht genannte Zahl von 36 größeren Ereignissen bezieht sich spezifisch auf das Jahr 2025, während die Statistik der täglichen Brände alle Vorfälle einschließlich kleinerer Incidents umfasst. Besonders gefährlich ist der Vorgang der thermischen Durchgehens bei Akkus. Dieses Phänomen tritt auf, wenn ein Akku im Müllsammelfahrzeug oder in der Sortieranlage zerdrückt oder mechanisch beschädigt wird. Leicht entzündliche Stoffe in Kombination mit großen Abfallmengen begünstigen anschließend eine rasche Ausbreitung der Brände.

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VR-Owl-Training für Alarmierung und Flucht

Um die Sicherheitsstandards zu erhöhen, nutzen Unternehmen Lösungen wie das VR-Training des Anbieters VR Owl. Diese virtuellen Übungen ermöglichen es, Brandgefahren frühzeitig zu erkennen, die richtigen Feuerlöscher auszuwählen und Fluchtwege zu üben. Für einen Recyclingbetrieb ist die Kenntnis der Fluchtwege dabei von entscheidender Bedeutung. Neben der korrekten Handhabung des Feuerlöschers kann die Übungsleitung in diesen Szenarien beobachten, ob die Beschäftigten den vorgesehenen Alarmierungsweg kennen und ob sie den Rückzug zügig antreten. Die Auswahl des Löschers und das Auffinden des Ausgangs stehen bei der Auswertung der virtuellen Übung im Mittelpunkt, da diese Elemente ohne echtes Feuer wiederholt und detailliert besprochen werden können.

Rechtliche Pflichten nach dem ArbeitnehmerInnenschutzgesetz

Das Gesetz macht hier klare Vorgaben. Das österreichische ArbeitnehmerInnenschutzgesetz im RIS verpflichtet Arbeitgeber zu geeigneten Maßnahmen für die Brandbekämpfung und die Evakuierung. Arbeitgeber müssen Personen bestellen, die für diese Aufgaben zuständig sind. Zudem muss eine ausreichende Anzahl von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in der Lage sein, mit den Feuerlöscheinrichtungen umzugehen. Die Evakuierung steht dabei ausdrücklich neben der Brandbekämpfung. Brandschutzbeauftragte und Sicherheitsfachkräfte können bestehende Übungen an diesen beiden Aufgaben messen. Wenn Beschäftigte einen Löscher bedienen, aber weder die Alarmierung durchspielen noch den vorgesehenen Weg ins Freie zurücklegen, bleibt ein Teil der betrieblichen Vorbereitung ungeprüft und gefährdet die Sicherheit des Personals.

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Praktische Umsetzung und Abbruchkriterien

Ein effektives Trainingsszenario muss über die reine Löschübung hinausgehen. Oft endet ein erfolgreich gelöschtes Übungsfeuer ohne die notwendige Reflexion über den Abbruch des Löschversuchs. Eine Übungsaufgabe kann beispielsweise mit der angenommenen Brandentdeckung an einer Sortieranlage beginnen. Dabei wird beobachtet, ob die Person den betrieblich vorgesehenen Alarmierungsweg kennt und diesen tatsächlich durchspielt. Die pauschale Aussage, man würde im Ernstfall ohnehin alarmieren, reicht nicht aus, um die nötigen Angaben und Zuständigkeiten zu sichern. Wird der Brandort nur ungenau als "hinten in der Halle" beschrieben, lässt sich dies in der Nachbesprechung klären, um die Ortschaft eindeutig zu benennen.

Konsequenzen für den täglichen Arbeitsalltag

Ein zweites wichtiges Szenario macht den Rückzug zum ausdrücklichen Übungsziel. Die Übungsleitung gibt eine Lage vor, in der nach den betrieblichen Vorgaben kein eigener Löschversuch vorgesehen ist oder dieser abgebrochen werden muss. In diesem Fall wird beobachtet, ob die Person den Rückzug antritt und den vorgesehenen Fluchtweg findet. In der Nachbesprechung werden mögliche Verzögerungen oder Abweichungen vom vorgesehenen Weg thematisiert. Gibt es Schwierigkeiten, greift man diese im nächsten Durchlauf gezielt auf. Auch eine Übung, in der niemand einen Feuerlöscher betätigt, beantwortet die wichtige Frage, ob der Weg vom Arbeitsplatz ins Freie bekannt ist. Die virtuelle Übung ergänzt die Brandschutzschulung und sollte mit einer praktischen Löschübung sowie dem Abgehen des betrieblichen Fluchtwegs kombiniert werden, um eine umfassende Sicherheit zu gewährleisten.