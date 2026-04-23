Brandanschlag auf Mittelschule in Ansfelden – Schulbetrieb vorübergehend eingestellt

Ein mutmaßlicher Brandanschlag auf die Mittelschule Haid 1 in Ansfelden führte zu einem Feuer im Eingangsbereich. Der Unterricht wird vorerst in Ersatzräumlichkeiten stattfinden, während die Polizei ermittelt.

In Ansfelden kam es in der Nacht auf Donnerstag zu einem besorgniserregenden Vorfall an der Mittelschule Haid 1 in der Schulstraße. Ein mutmaßlicher Brandanschlag auf das Schulgebäude sorgte für einen größeren Einsatz der Feuerwehr und hat nun zur vorübergehenden Schließung der Schule geführt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei schlug ein unbekannter Täter gegen 1:20 Uhr in der Nacht die Glasscheibe der Eingangstüre ein. Anschließend wurde ein brennender Gegenstand in den Eingangsbereich geworfen, wodurch eine Fußmatte in Brand geriet. Obwohl das Feuer selbst schnell auf einen begrenzten Bereich beschränkt werden konnte, verteilte sich der entstandene Ruß im gesamten Gebäude, was umfangreiche Reinigungsarbeiten erforderlich macht. Der Vorfall wurde am Morgen durch den Schulwart entdeckt, der bei Dienstbeginn Brandgeruch wahrnahm und umgehend die Feuerwehr alarmierte.

Die Einsatzkräfte konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und vollständig löschen. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr ist das Schulgebäude vorerst nicht benutzbar. Die zuständigen Behörden haben entschieden, den Unterricht in den kommenden Tagen in Ersatzräumlichkeiten durchzuführen, um den Schülern und Lehrern eine sichere Lernumgebung zu gewährleisten. Die Polizei hat eine umfassende Untersuchung eingeleitet, um den Täter oder die Täter zu identifizieren und die Hintergründe der Tat aufzuklären.

Es werden derzeit alle verfügbaren Beweismittel ausgewertet und Zeugen befragt. Die Ermittlungen konzentrieren sich darauf, ob es sich um einen gezielten Angriff auf die Schule handelt oder ob andere Motive vorliegen. Die Schulleitung und die Gemeinde Ansfelden verurteilen den Vorfall aufs Schärfste und betonen die Bedeutung der Sicherheit und des Schutzes der Schüler und des Schulpersonals. Es wird alles unternommen, um den Schulbetrieb so schnell wie möglich wieder aufnehmen zu können.

Die Gemeinde stellt die notwendigen Ressourcen bereit, um die Ersatzräume vorzubereiten und die Reinigung des beschädigten Gebäudes zu organisieren. Die Eltern der Schüler wurden über die Situation informiert und um Verständnis für die kurzfristigen Änderungen im Schulbetrieb gebeten. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und ruft Zeugen, die in der Nacht auf Donnerstag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Mittelschule Haid 1 gemacht haben, sich zu melden.

Jede Information, auch wenn sie noch so gering erscheint, kann für die Ermittlungen von Bedeutung sein. Der entstandene Schaden wird derzeit noch genau geschätzt, umfasst aber neben den Reparaturkosten für die Glasscheibe und die Reinigung auch mögliche Kosten für die Beseitigung von Rußspuren an Möbeln und Unterrichtsmaterialien. Die Sicherheitsvorkehrungen an der Schule werden nach dem Vorfall überprüft und gegebenenfalls verstärkt, um zukünftige Vorfälle zu verhindern.

Die Gemeinde Ansfelden arbeitet eng mit der Polizei und der Schulleitung zusammen, um die Sicherheit der Schüler und des Schulpersonals zu gewährleisten. Der Vorfall hat in der Gemeinde für große Bestürzung gesorgt, und es wird alles unternommen, um die Gemeinschaft zu unterstützen und das Vertrauen in die Sicherheit der Schulen wiederherzustellen.

Die Schulleitung hat angekündigt, dass die Schüler und Lehrer nach der Wiederaufnahme des Unterrichts in den Ersatzräumlichkeiten die Möglichkeit haben werden, ihre Erfahrungen und Gefühle im Zusammenhang mit dem Vorfall zu verarbeiten. Es werden psychologische Beratungsangebote bereitgestellt, um den Betroffenen zu helfen, mit den emotionalen Folgen des Vorfalls umzugehen. Die Gemeinde Ansfelden setzt sich weiterhin für eine sichere und positive Lernumgebung für alle Schüler ein





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