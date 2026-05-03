Brand in türkischem Grillrestaurant in Leonding – Alle unverletzt gerettet

In einem türkischen Grillrestaurant in Leonding kam es am Samstagabend zu einem Küchenbrand. Dank der schnellen Reaktion der Feuerwehr und der Anwesenden konnte der Vorfall ohne Verletzte beendet werden. Die Polizei ermittelt nun die Ursache des Brandes.

Am Samstagabend kam es in einem gut besuchten türkischen Grillrestaurant in Leonding (Bezirk Linz-Land) zu einem Brand , der glücklicherweise ohne Verletzte endete. Die Einsatzkräfte von drei Feuerwehr en wurden mit dem Einsatzstichwort ' Brand Gebäude' alarmiert und trafen auf eine Menschenansammlung vor dem Lokal.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte bestätigte sich die Meldung eines größeren Küchenbrandes. Alle Gäste sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Restaurants konnten sich unverletzt ins Freie retten. Das Feuer konnte von den Feuerwehrkräften schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Ursache des Brandes zu klären.

Laut ersten Angaben soll es sich um einen technischen Defekt in der Küche gehandelt haben. Die Brandermittler prüfen nun, ob weitere Sicherheitsmängel vorlagen. Das Restaurant wird vorerst geschlossen bleiben, bis die Schäden behoben sind und die Sicherheitsbehörden die Wiedereröffnung genehmigen. Die Besitzerin des Lokals zeigte sich erleichtert, dass niemand zu Schaden gekommen ist, und bedankte sich bei den Einsatzkräften für ihren schnellen und professionellen Einsatz.

Die Gemeinde Leonding hat angekündigt, die Brandschutzvorschriften in der Region noch einmal zu überprüfen, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern. Augenzeugen berichteten, dass der Rauch bereits von Weitem sichtbar war und einige Passanten spontan mit der Evakuierung der Gäste begannen, bevor die Feuerwehr eintraf. Die schnelle Reaktion der Anwesenden trug maßgeblich dazu bei, dass der Brand keine größeren Auswirkungen hatte.

Die Feuerwehr rät in solchen Fällen, ruhig zu bleiben und die Anweisungen der Rettungskräfte zu befolgen, um Panik zu vermeiden





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