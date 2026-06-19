Ein Brand in einer Tokioter Grundschule hat zehn Menschen verletzt. Die Feuerwehr hat den Brand nach drei Stunden gelöscht und alle Schüler und Schulpersonal in Sicherheit gebracht.

Bei einem Brand in einer Tokio ter Grundschule wurden zehn Menschen verletzt. Alle Schüler und Schulpersonal konnten in Sicherheit gebracht werden. Das Feuer ist im Musikraum der Schule im nördlichen Bezirk Kita ausgebrochen.

Aus einem Fenster im obersten Stock ist dichter, schwarzer Rauch herausgequollen. Die Feuerwehr war mit 75 Fahrzeugen vor Ort und hat den Brand nach etwa drei Stunden gelöscht. Ein Augenzeuge hat berichtet, dass Schulkinder aus Fenstern auf ein Vordach gesprungen sind. Von dort haben Feuerwehrleute sie mit Leitern heruntergeholt.

Vier Menschen mussten aus dem Gebäude gerettet werden, wie Kyodo News berichtet. Am Ende waren aber alle Kinder und das Schulpersonal in Sicherheit. Eine Schülerin aus der sechsten Klasse hat erzählt, dass sie zwei Räume vom Musikraum entfernt Unterricht gehabt hat, als sie plötzlich Rauch gerochen hat. Wir dachten, dass vielleicht jemand kocht.

Dann ging der Alarm los. Sie ist mit einem Taschentuch vor dem Mund mit den anderen Kindern die Stiegen hinunter und auf den Schulhof gelaufen. Dann sahen wir, dass der Musikraum bereits in Flammen stand. In einem Nebenraum vom Musikraum hat es außerdem einen Knall gegeben: Es war beängstigend und viele Kinder haben geweint.

Über der Schule sind Hubschrauber gekreist. Besorgte Eltern sind zur Schule geeilt, um ihre Kinder abzuholen





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tokio Grundschule Brand Feuerwehr Sicherheit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Supermarkt evakuiert! 3 Menschen ins Spital gebrachtEin beißender Geruch löste am Mittwoch einen Feuerwehreinsatz in einem Lebensmittelmarkt in Sulz aus. Drei Menschen kamen ins Spital.

Read more »

Vollautonome Drohnen sollen erstmals Menschen getötet habenDer ukrainische Drohnenentwickler AeroCenter hat einen Test durchgeführt, bei dem vollautonome Drohnen Menschen getötet haben sollen. Der Test ist jedoch nicht weiterverfolgt worden, da die Ukraine vollautome Angriffe verbietet.

Read more »

Feuerwehr rettet fünf Menschen aus brennender Wohnung in Huchting - Großaufgebot im EinsatzEin verheerender Wohnungsbrand in Kirchhuchting forderte ein Großaufgebot der Stadtbremischen Feuerwehr und Rettungsdienste. Fünf Personen wurden gerettet, erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden in umliegende Kliniken gebracht. Der Einsatz dauerte über zwei Stunden und endete erst gegen 5:25 Uhr mit dem Löschen des Feuers.

Read more »

Warum macht Sport schauen Menschen überhaupt glücklich?Sport schauen: Psychologen erklären, warum Fans beim Mitfiebern Glück, Gemeinschaft und Lebenszufriedenheit erleben – auch abseits des Stadions.

Read more »