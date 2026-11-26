Ein 13-jähriger Koch vergisst den Herd in Stuttgart-Dessauer Straße. Feuer entsteht, drei Passanten helfen Nachbarin. 30.000 Euro Schaden, mehrere Personen ins Krankenhaus.

Am Mittwochabend, dem 25. November 2026, brach in einer Wohnhausanlage an der Dessauer Straße in Stuttgart ein signifikanter Brand aus. Der Auslöser war ein versehentlicher Fehler eines 13-Jährigen, der gegen 21:55 Uhr in der Küche Abendessen zubereitete und dabei vergaß, die Herdplatte abzuschalten. Durch die unkontrollierte Hitzeentwicklung entstand ein Feuer mit starker Rauchentwicklung, das schnell die Wohnung füllte.

Ablauf der Rettungsaktion

Die Bewohner der betroffenen Wohnung zeigten schnelle Reflexe und evakuierten das Gebäude eigenständig. Der 13-Jährige, seine 48 Jahre alte Mutter sowie die 16 Jahre alte Schwester verließen die Wohnung ohne fremde Hilfe und waren unverletzt. Dies ermöglichte eine geordnete Evakuierung der unmittelbaren Gefahrenzone, ohne dass es zu Panikreaktionen in der Wohnung selbst kam.

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Einsatz von Hilfsbereiten Bürgern

Neben den Bewohnern zeigten drei jugendliche und junge erwachsene Passanten außergewöhnlichen Mut. Im Alter von 17, 18 und 21 Jahren retteten sie einen 68-jährigen Hausbewohner aus dem Dachgeschoss des Gebäudes. Der ältere Mann befand sich in einer gefährlichen Lage und war nicht in der Lage, sich selbst aus dem brennenden Bereich zu befreien. Die jungen Retter trugen den Verunfallten aus dem Gebäude, wodurch sie vermutlich lebenswichtige Minuten gewannen.

Medizinische Versorgung der Verletzten

Die eintreffenden Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die gesundheitliche Versorgung der Betroffenen. Drei Personen mussten in verschiedene Krankenhäuser transportiert werden, um weitere Behandlungen zu erhalten. Dazu gehörten der 13-Jährige, der die Küche bewohnte, seine Mutter sowie der 68-jährige Mann, der aus dem Dachgeschoss gerettet wurde. Die genauen medizinischen Diagnosen und der Schweregrad der Verletzungen, vermutlich Rauchgasvergiftungen oder Verbrennungen, wurden öffentlich nicht detailliert spezifiziert.

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Schaden und wirtschaftliche Folgen

Nachdem die Stuttgarter Feuerwehr das Feuer erfolgreich gelöscht hatte, wurden die Schäden an der Immobilie begutachtet. Ersten Schätzungen zufolge belief sich der entstehende Sachschaden auf rund 30.000 Euro. Die Ursache lag eindeutig im menschlichen Fehlverhalten der jugendlichen Person. Dennoch zeigten die folgenden Maßnahmen der Behörden, dass solche Unfälle trotz moderner Sicherheitsstandards auftreten können.

Kontrollierte Rückkehr der Bewohner

Die restlichen Hausbewohner des Gebäudes konnten das Objekt ebenfalls unverletzt verlassen und waren nicht von den Verletzungen der drei Krankenhauspatienten betroffen. Nach der vollständigen Löschung der Brandherde und der Sicherung der Gebäudestruktur durften die übrigen Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Vorfall verdeutlicht die Wichtigkeit von Wachsamkeit in der Küche, besonders bei der Zubereitung von warmen Mahlzeiten, und den Wert des bürgerschaftlichen Engagements im Notfall.