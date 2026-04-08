Brand in Rehberg: Feuerwehren bekämpfen Flammen und retten Menschen

Ein Brand in einem Mehrparteienhaus in Krems-Rehberg forderte am 7. April die Feuerwehr. Mehrere Menschen wurden gerettet, Feuerwehrmänner gerieten in Lebensgefahr. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden.

Am Nachmittag des 7. April forderte ein Brand im Krems er Stadtteil Rehberg die Feuerwehr en heraus. Mehrere Personen konnten aus dem betroffenen Mehrparteienhaus in Sicherheit gebracht werden. Dramatische Momente erlebten die Einsatz kräfte bei einer sogenannten Durchzündung , bei der mehrere Feuerwehr männer in Lebensgefahr gerieten. Die Feuerwehr wurde aufgrund einer unklaren Rauchentwicklung im Dachgeschoss eines Mehrparteienhauses in Rehberg alarmiert.

Teams der Hauptwache und der Feuerwache Rehberg rückten sofort aus. Auch das Rote Kreuz Krems und die Polizei wurden zur Unterstützung gerufen. Die Situation erforderte den Einsatz sämtlicher Feuerwehren der Stadt Krems.\Die ersten Einsatzkräfte, die mit Atemschutz ausgerüstet waren, drangen umgehend in das Dachgeschoss vor, um die Brandquelle zu lokalisieren. Aufgrund der dichten Rauchentwicklung gestaltete sich dies jedoch als äußerst schwierig. Der Einsatzleiter entschied sich daher, die Alarmstufe zu erhöhen und alle Feuerwachen der Feuerwehr Krems nachzualarmieren. Parallel zum Innenangriff wurden mehrere Bewohner und sogar zwei Katzen in Sicherheit gebracht. Schnell stellte sich heraus, dass sich der Brand in der Zwischendecke des Dachbodens ausbreitete. Zusätzlich zu den Arbeiten im Innenbereich wurde auch ein Außenangriff eingeleitet, um das Feuer effektiv zu bekämpfen. Um von beiden Seiten gleichzeitig agieren zu können, wurde die FF Langenlois mit ihrem Hubrettungsgerät nachalarmiert. In einem dramatischen Moment, als das Feuer sich aufgrund einer Durchzündung extrem schnell ausbreitete, gerieten Feuerwehrmänner in höchste Gefahr. Ein Atemschutztrupp konnte sich gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Drohne mit Wärmebildkamera erwies sich als unschätzbare Hilfe, indem sie dem Einsatzleiter aktuelle Luftbilder und Wärmebildaufnahmen lieferte.\Um die Glutnester freizulegen und den Brand zu bekämpfen, wurde das Dach großflächig mit Motorkettensägen geöffnet. Dieser Ansatz zeigte rasch Wirkung, sodass das Feuer schließlich unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden konnte. Ein erheblicher Löschwassereinsatz war erforderlich, um die Brandlast zu reduzieren. Um Wasserschäden zu minimieren, wurde das Löschwasser mit Nasssaugern und Pumpen aufgefangen. Nach Abschluss der Nachlöscharbeiten wurde ein Statiker hinzugezogen, um das Gebäude zu begutachten und behördlich zu sperren. Die Rotkreuzhelfer versorgten einen gestürzten Feuerwehrmann, ein weiterer erlitt während des Einsatzes einen Schwächeanfall. Glücklicherweise gab es unter den Hausbewohnern keine Verletzten. Ein Atemschutzgeräteträger der Feuerwehr stürzte während der Durchzündung, konnte aber unverletzt aus dem Gebäude entkommen. Ein weiteres Mitglied erlitt einen Schwächeanfall und wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt waren 64 Mitglieder der Feuerwehr Krems und 103 weitere Einsatzkräfte der nachalarmierten Feuerwehren im Einsatz. Viele Feuerwehrleute waren bis in die späten Abendstunden damit beschäftigt, Fahrzeuge und Ausrüstung wieder einsatzbereit zu machen. Die Kremser Florianis waren insgesamt rund sechs Stunden im Einsatz. Die Rehberger Hauptstraße musste aufgrund der Einsatzmaßnahmen für mehrere Stunden gesperrt werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten führte die Feuerwache Rehberg in Zusammenarbeit mit dem diensthabenden Offizier und der Drohnengruppe noch zweimal eine Kontrolle des Objekts durch, um sicherzustellen, dass keine weiteren Brandherde vorhanden waren





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