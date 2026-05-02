Brand in Mehrparteienhaus in Enns – Schnelles Eingreifen verhindert größeren Schaden

Ein Brand auf einem Balkon eines Mehrparteienhauses in Enns konnte durch das schnelle Handeln von Nachbarn und der Feuerwehr eingedämmt werden. Es entstand erheblicher Sachschaden, Personen wurden jedoch nicht verletzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Am heutigen Nachmittag, gegen 15:00 Uhr, wurde die Freiwillige Feuer wehr Enns zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus gerufen. Der Einsatzort befand sich in einer Wohnung im Erdgeschoss, wo es auf einem Balkon zu einem Feuer gekommen war.

Bei der Ankunft der Einsatzkräfte waren bereits deutliche Flammen sichtbar, die nicht nur den betroffenen Balkon, sondern auch den darüberliegenden Balkon im ersten Stock erfassten. Die Hitzeentwicklung und die Rauchentwicklung waren bereits von Weitem erkennbar, was die Dringlichkeit der Situation unterstrich. Bevor die Feuerwehr jedoch vor Ort eintreffen konnte, zeigten sich die Hilfsbereitschaft und das schnelle Handeln der Nachbarn. Mehrere Anwohner ergriffen die Initiative und versuchten, das Feuer mit insgesamt sechs Handfeuerlöschern zu bekämpfen.

Dieser mutige Einsatz trug maßgeblich dazu bei, eine weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern und somit größeren Schaden abzuwenden. Die Feuerwehrleute konnten sich nach ihrer Ankunft auf die gezielte und abschließende Löschung konzentrieren, wobei sie Atemschutzgeräte verwendeten, um sich vor den giftigen Rauchgasen zu schützen. Dank des schnellen Eingreifens aller Beteiligten konnte bereits nach kurzer Zeit Entwarnung gegeben werden. Die Löscharbeiten verliefen professionell und effizient, und die Gefahr einer weiteren Eskalation wurde erfolgreich gebannt.

Der Brand hinterließ jedoch erhebliche Schäden. Beide betroffenen Balkone wurden durch die Flammen stark beschädigt, und die Erdgeschosswohnung erlitt durch Rauch und Hitzeeinwirkung massive Beeinträchtigungen. Der entstandene Sachschaden wird auf eine beträchtliche Summe geschätzt. Glücklicherweise wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt.

Die Polizei hat umgehend Ermittlungen aufgenommen, um die Brandursache zu ermitteln und mögliche Verantwortlichkeiten zu klären. Die Ermittler werden den Brandort sorgfältig untersuchen und Zeugen befragen, um ein umfassendes Bild der Geschehnisse zu erhalten. Es ist wichtig, die Ursache des Brandes zu finden, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden und die Sicherheit der Bewohner des Mehrparteienhauses zu gewährleisten. Die Feuerwehr Enns steht weiterhin in Bereitschaft und wird bei Bedarf weitere Maßnahmen ergreifen.

Die Nachbarn wurden gebeten, wachsam zu sein und verdächtige Beobachtungen der Polizei zu melden. Der Vorfall zeigt einmal mehr, wie wichtig eine funktionierende Nachbarschaftshilfe und eine schnelle Reaktion im Brandfall sind





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