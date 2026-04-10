Brand in Kche eines Mehrfamilienhauses in Marchtrenk: Feuerwehr im Einsatz

In Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) kam es zu einem Brand in der Kche eines Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr war mit einem Groaufgebot vor Ort und konnte das Feuer schnell eindmmen. Ein Hund konnte gerettet werden, Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Marchtrenk . Am Freitagabend standen in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land ) zwei Feuerwehr en im Einsatz , nachdem in der Kche eines Mehrfamilienhaus es ein Brand ausgebrochen war. Die Einsatz krfte wurden unter dem Einsatz stichwort ' Brand Gebude' zu dem Mehrfamilienhaus gerufen. Die genauen Ursachen des Brand es sind derzeit noch unklar, da die Ermittlungen der Polizei zur Brand ursache noch andauern.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten sich die Bewohner glcklicherweise bereits in Sicherheit gebracht, wodurch eine Personengefhrdung vermieden werden konnte. Die Feuerwehrleute konnten das Feuer rasch eindmmen und so eine weitere Ausbreitung verhindern. Die Lscharbeiten dauerten jedoch einige Zeit, da die Brandstelle in der Kche sorgfltig nach Glutnestern abgesucht werden musste, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Durch den Brand und die damit einhergehende Rauchentwicklung entstand in der Kche betrchtlicher Sachschaden. Die genaue Hhe des Schadens wird im Rahmen der Ermittlungen der Polizei noch ermittelt.\Besondere Aufmerksamkeit erregte whrend des Einsatzes das Verschwinden eines Hundes, der sich im Haus befand. Das Tier war offenbar durch den Lrm und die Aufregung des Brandes verngstigt und entlaufen. Die Feuerwehr startete daraufhin eine Suchaktion, die sich zunchst im Bereich des Mehrfamilienhauses und der angrenzenden Umgebung erstreckte. Mit vereinten Krften und unter Einsatz aller zur Verfgung stehenden Mittel gelang es den Einsatzkrften schlielich, den Hund im nahegelegenen Waldstck aufzuspren und unverletzt einzufangen. Die Rettung des Hundes war fr alle Beteiligten eine groe Erleichterung, und das Tier konnte wohlbehalten zu seinen Besitzern zurckgebracht werden. Glcklicherweise wurden bei dem Brand keine Personen verletzt, was die Feuerwehr als groen Erfolg verbuchen konnte. Die schnellen Manahmen der Einsatzkrfte, sowohl beim Lschen des Feuers als auch bei der Rettung des Hundes, trugen dazu bei, grere Schden und Verletzungen zu verhindern.\Die Polizei hat umgehend mit den Ermittlungen zur Klrung der Brandursache begonnen. Dazu gehren unter anderem die Befragung von Zeugen, die Sicherung von Spuren und die Analyse der Brandstelle. Es wird vermutet, dass die Ursache des Brandes im Bereich der Kche zu suchen ist, aber weitere Untersuchungen sind erforderlich, um die genauen Umstnde zu ermitteln. Die Ermittlungen knnen einige Zeit in Anspruch nehmen, bis die genaue Brandursache festgestellt werden kann. Auch die Schadensaufnahme und die Einschtzung der Versicherungswerte sind Teil der weiteren Untersuchungen. Die Feuerwehr war mit einem Groaufgebot vor Ort und stellte sicher, dass das Feuer vollstndig gelscht wurde und keine Gefahr mehr von der Brandstelle ausging. Der Einsatz zeigte einmal mehr die Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Einsatzkrften und die Bedeutung schneller und professioneller Hilfe in Notsituationen. YouTube-Videos werden aus Datenschutzgrnden erst geladen, wenn Sie damit ausdrcklich einverstanden sind. Der Browser bermittelt beim Laden externer Inhalte Daten, wie zum Beispiel Ihre IP-Adresse, Browser, Auflsung, ... an das jeweilige Netzwerk. laumat|at hat ausdrcklich keinen Einfluss auf eine mgliche weitere Datenverarbeitung und oder eventuelle Speicherung der Daten seitens des externen Dienstes. Ich bin damit einverstanden, externe Youtube-Videos zu laden. laumat/Christian Schrrer/Matthias Laube





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