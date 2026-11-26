Bei einem nächtlichen Brand in Hohenems wurden vier Bewohner evakuiert. Eine Person erlitt Verbrennungen. Die Feuerwehr setzte 60 Kräfte ein.

In der Stadt Hohenems brach kurz vor zwei Uhr und vierundvierzig Minuten frühmorgendlich ein Feuer aus, das sofort die örtlichen Rettungskräfte alarmierte. Die Einsatzleitung reagierte zunächst mit der höchsten Alarmstufe f3, die für Großeinsätze mit mehreren Fahrzeugen und vielen Kräften vorgesehen ist. Innerhalb kürzester Zeit musste die Alarmstufe jedoch auf f4 angehoben werden, was auf eine dynamische und gefährliche Entwicklung der Lage hindeutete. Dies unterstrich die Dringlichkeit des Eingreifens durch die professionellen Einsatzkräfte vor Ort.

Einsatzkräfte und Evakuierung der Bewohner

Die Feuerwehr Hohenems rückte mit einem starken Aufgebot an, um die Situation zu meistern. Sieben Feuerwehrfahrzeuge und insgesamt sechzig Einsatzkräfte waren am Ort des Geschehens im Einsatz. Die Hauptaufgabe bestand darin, die vier Bewohner des betroffenen Hauses sicher zu evakuieren. Dank der schnellen und koordinierten Aktionen der Rettungskräfte gelang dies ohne große Komplikationen. Die Flammen konnten von den Löschkräften rasch unter Kontrolle gebracht und anschließend gelöscht werden, sodass keine größeren Schäden am Gebäudebauwerk selbst berichtet wurden.

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Verletzungen und mögliche Brandursache

Bei der unmittelbaren Gefahrenlage erlitt einer der Bewohner schwere Verletzungen. Dieser Mann hatte versucht, das Feuer in seiner Eigenschaft als Anwohner selbst zu bekämpfen, bevor die professionelle Hilfe eintraf. Dabei zog er sich Verbrennungen unbestimmten Grades an seiner Schulter zu. Die drei weiteren im Haus befindlichen Personen blieben hingegen unverletzt. Die genaue medizinische Versorgung und Behandlung der verletzten Person geschah nach der Evakuierung. Die Feuerwehr Hohenems vermutet als mögliche Brandursache eine vergessene Kerze, doch die finale Klärung steht noch aus.

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Zusammenarbeit mit weiteren Behörden

Neben der Feuerwehr waren weitere Institutionen zur Unterstützung am Einsatzort vertreten. Drei Einsatzkräfte des Roten Kreuzes standen mit einem Rettungsfahrzeug bereit, um medizinische Notfälle abzufedern. Zusätzlich sicherte eine Streife der Bundespolizei mit drei Beamten die Umgebung ab. Der Energieversorger war ebenfalls vor Ort, um Versorgungsleitungen zu prüfen oder abzuschalten, falls erforderlich. Auch der Bürgermeister sowie der Bezirksfeuerwehrinspektor waren anwesend, um die Einsatztagebuchführung und die öffentliche Kommunikation zu koordinieren.

Aufklärung und weitere Schritte

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache werden fortgesetzt, da der Vorfall mit einer vergessenen Kerze derzeit nur als Theorie gilt. Die Feuerwehr Hohenems wird die Spuren am Tatort sorgfältig untersuchen, um sicherzustellen, dass kein elektrisches Defekt oder menschliches Versagen übersehen wird. Für die Betroffenen bedeutet der Vorfall eine erhebliche psychische Belastung, auch wenn die physischen Schäden durch die schnelle Evakuierung begrenzt blieben. Die genauen Umstände, die zur Entzündung führten, werden im weiteren Verfahrensklärung finden.