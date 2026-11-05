Brand in Hitzendorf: Mann verletzt bei Löscheinsatz der Feuerwehr

Am 4. November 2026 brach in Hitzendorf-Holzberg ein Garagebrand aus. Ein Mann erlitt Verbrennungen zweiten Grades. Die Feuerwehr löschte das Feuer bis morgens.

Am frühen Morgen des 4. November 2026 brach im Grazer Bezirk Graz-Umgebung ein schwerer Brand in einer Garage aus. Der Vorfall ereignete sich spezifisch im Ortsteil Holzberg der Gemeinde Hitzendorf. Die Einsatzkräfte wurden alarmiert, nachdem laute Geräusche eine Anwohnerin um 3:00 Uhr geweckt hatten. Beim Blick aus dem Fenster erkannte sie, dass Flammen bereits das Obergeschoss des Anwesens ergriffen hatten. Sie verständigte sofort die Rettungsdienste und alarmierte ihre im angrenzenden Wohnhaus lebenden Eltern.

Details zum Brandherd und Rettungseinsatz

Der Vater der wachgewordenen Bewohnerin versuchte noch bis zum Eintreffen der professionellen Einsatzkräfte, das Feuer eigenständig einzudämmen. Bei diesen ersten Löschversuchen mittelschwerer Natur zog sich der Mann schwere Verbrennungen zweiten Grades im Bereich des Oberkörpers zu. Das Rettungsteam war unverzüglich vor Ort, um dem Verletzten erste Hilfe zu leisten. Im Anschluss wurde der Mann in das Universitätsklinikum Graz (UKH Graz) transportiert, wo er medizinische Versorgung erhielt. Die genaue Ausdehnung der Verbrennungen und der Gesundheitszustand des Patienten sind Teil der aktuellen medizinischen Dokumentation.

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Stakeholder: Feuerwehr und betroffene Familie

Drei Freiwillige Feuerwehren koordinierten ihre Kräfte zur Bekämpfung des Brandes. Die Feuerwehren Hitzendorf, Berndorf sowie Steinberg-Rohrbach rückten gemeinsam aus. Insgesamt standen sechs Fahrzeuge und 33 Einsatzkräfte im Löscheinsatz. Die Koordination der verschiedenen Einheiten war entscheidend, um eine Ausbreitung des Feuers auf das gesamte Gebäude zu verhindern. Die Familie des verletzten Mannes war durch das Verhalten der Bewohnerin vor einem größeren Unglück bewahrt worden, da diese die Eltern rechtzeitig alarmierte. Die schnelle Reaktion der Anwohnerin ermöglichte eine zügige Intervention der professionellen Kräfte.

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Verlauf und Beendigung des Löschens

Der Brand wuchs in den Stunden zwischen 3:00 Uhr und frühmorgens rapide an, sodass Flammen bereits aus dem Obergeschoß schlugen. Die Feuerwehrleute konzentrierten ihre Arbeit auf den Bereich des Dachstuhles, wo sich das Feuer am intensivsten ausbreitete. Gegen 6:40 Uhr konnten die Einsatzkräfte den Brand schließlich vollständig löschen. Der Löschangriff dauerte somit mehr als drei Stunden an. Die Fachkräfte sicherten das Anwesen ab, um ein Wiederaufflammen oder das Ausbreiten von Brandgasen zu verhindern. Die Struktur des Gebäudes wurde nach dem Eingreifen der Feuerwehr auf Stabilität geprüft.

Weiterer Verlauf und polizeiliche Ermittlungen

Nach der Löschung durch die Feuerwehr Hitzendorf und die anderen beteiligten Einheiten stehen die Aufklärung der Brandursache sowie die Bewertung des materiellen Schadens an. Die genaue Ursache des Brandes ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Ebenso ist die genaue Schadenshöhe noch nicht bekannt und muss erst durch Gutachter und die involvierte Versicherung ermittelt werden. Die Polizei wird die Tatorte sichern und Zeugenberichte auswerten. Die Bewohnerin sowie die Angehörigen der verletzten Familie werden voraussichtlich als Zeugen gehört. Die Ermittlungen werden den weiteren Verlauf der Ereignisse und mögliche Fahrlässigkeit oder andere Umstände klären müssen.