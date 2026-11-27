Am 26. November 2026 zerstörte ein Großbrand ein Haus in Fort Worth. Die Bewohner entkamen unverletzt. Feuerwehr sicherte Totalschaden und ermittelt.

Am frühen Morgen des 26. November 2026 verwüstete ein zerstörerischer Feuerbrand ein Wohnhaus in Fort Worth, Texas. Das Unglück ereignete sich in der Northwest 27th Street im Stadtteil Northside und führte zum vollständigen Verlust der Immobilie sowie mehrerer Anbauprodukte. Zwei Personen, die in dem Gebäude lebten, waren in der Lage, das Haus zu verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen, und blieben dabei unverletzt. Die Leitstelle des Fort Worth Fire Department erhielt um 00.58 Uhr Ortszeit mehrere Notrufe, die von einem brennenden Wohnhaus berichteten.

Feuerwehr reagiert in unter zwei Minuten

Die Reaktionsgeschwindigkeit der örtlichen Einsatzkräfte war entscheidend für die Lagebewältigung. Die Feuerwache 15 befindet sich nur zwei Häuserblöcke vom Brandort entfernt, was eine extrem schnelle Ankunft ermöglichte. Nach Angaben der Feuerwehr erreichten die ersten Kräfte die Szene in weniger als zwei Minuten nach dem Alarm. Zu diesem Zeitpunkt war das Feuer jedoch bereits so weit fortgeschritten, dass das Wohnhaus, mehrere Schuppen, ein größeres Nebengebäude sowie mehrere Autos in Vollbrand standen. Trotz der aggressiven Flammenentwicklung leiteten die Einsatzkräfte umgehend einen Löschangriff ein.

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Großalarm mit Unterstützung aus benachbarten Bezirken

Wegen des erheblichen Ausmaßes des Brandes forderte die Einsatzleitung zusätzliche Verstärkung von benachbarten Gemeinden an. Feuerwehren aus River Oaks, Sansom Park und Lake Worth wurden zur Unterstützung alarmiert. Vier Feuerwehren arbeiteten zusammen, um das Inferno unter Kontrolle zu bringen. Innerhalb von 50 Minuten gelang es den Teams, die Flammen zu löschen. Die Feuerwehr bestätigte später Totalschaden für die betroffenen Gebäude. Die beiden Bewohner hatten ihr Zuhause komplett verloren, weswegen das Amerikanische Rotes Kreuz Soforthilfe leistete, um die unmittelbaren Bedürfnisse der Betroffenen zu decken.