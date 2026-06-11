Brand in ehemaliger Brauerei in Untersiemau fordert zwei Verletzte

Ein Feuer in einem leerstehenden Brauereigebäude in Untersiemau führte zu Sachschäden im sechsstelligen Bereich und zwei Rauchgasvergiftungen.

Am Donnerstagmorgen des 11. Juni 2026 ereignete sich in der Gemeinde Untersiemau , gelegen im Landkreis Coburg in Bayern, ein besorgniserregender Vorfall, der die örtliche Bevölkerung und die Rettungskräfte in Alarmbereitschaft versetzte.

Gegen 10 Uhr bemerkten zahlreiche Augenzeugen eine dichte, tiefschwarze Rauchwolke, die aus einem markanten Gebäude in der Lichtenfelser Straße aufstieg. Bei dem betroffenen Objekt handelt es sich um ein ehemaliges Brauereigebäude, das aufgrund seiner Größe und Bauweise ein signifikantes Risiko bei Bränden darstellt. Die Zeugen reagierten umgehend und setzten einen Notruf an die Integrierte Leitstelle ab, woraufhin eine großräumige Alarmierung der zuständigen Feuerwehren erfolgte.

Die Sichtbarkeit des Brandrauchs war bereits aus größerer Entfernung wahrnehmbar, was zu einer gewissen Unruhe in der unmittelbaren Umgebung führte, da zunächst unklar war, wie stark das Feuer bereits im Inneren des Komplexes gewütet hatte. Die eingetroffenen Einsatzkräfte der Feuerwehr begannen ohne Verzögerung mit den intensiven Löscharbeiten. Aufgrund der Architektur des ehemaligen Brauereigebäudes, das zum Zeitpunkt des Brandes überwiegend leerstand, mussten die Brandbekämpfer strategisch vorgehen, um eine Ausbreitung der Flammen auf benachbarte Gebäudeteile oder angrenzende Grundstücke zu verhindern.

Der Einsatz erforderte höchste Konzentration, da in solch alten Industriekomplexen oft unvorhersehbare Gefahrenquellen wie instabile Decken oder alte Leitungen existieren. Dank des schnellen und koordinierten Eingreifens der Feuerwehr konnte das Feuer jedoch zügig unter Kontrolle gebracht werden. Die Brandbekämpfung verlief effizient, sodass die Hauptlast des Feuers schnell gelöscht werden konnte, obwohl die Hitzeentwicklung im Inneren des Gebäudes beträchtlich gewesen sein muss. Im Zuge des Brandereignisses wurden zwei Männer verletzt, die vermutlich durch das Einatmen von giftigen Brandgasen beeinträchtigt wurden.

Beide Männer erlitten leichte Rauchgasvergiftungen, was eine sofortige medizinische Erstversorgung vor Ort durch Rettungskräfte erforderlich machte. Um jegliche gesundheitliche Komplikationen auszuschließen und eine umfassende Überwachung der Vitalwerte zu gewährleisten, wurden die beiden Betroffenen zur vorsorglichen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Die medizinischen Fachkräfte vor Ort bestätigten, dass die Verletzungen glücklicherweise nur geringfügig waren, jedoch die Gefahr einer Rauchgasvergiftung in solch geschlossenen Räumen niemals unterschätzt werden darf. Die materiellen Schäden an dem Gebäudekomplex sind erheblich.

Erste Schätzungen der Einsatzleiter und Sachverständigen gehen davon aus, dass sich der finanzielle Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich bewegen wird. Da das Gebäude zum Großteil nicht mehr genutzt wurde, gab es zwar keine unmittelbaren Verluste an laufenden Geschäftsbetrieben, doch die strukturellen Schäden an der Bausubstanz sind gravierend. Rußschäden, durch die Hitze verursachte Risse im Mauerwerk und die wasserbedingten Schäden durch den massiven Einsatz von Löschwasser belasten die Bilanz des Vorfalls.

Nachdem die aktive Brandbekämpfung abgeschlossen ist und die Feuerwehr die Lage gesichert hat, wird die Kriminalpolizei Coburg die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufnehmen. Dieser Prozess beginnt erst dann, wenn ein Experte für Gebäudesicherheit bestätigt hat, dass das Betreten des Objekts für die Ermittler gefahrlos möglich ist. Die Kriminalpolizei wird detailliert untersuchen, ob ein technischer Defekt, wie etwa ein Kurzschluss in der veralteten Elektroinstallation, oder eine externe Einwirkung die Ursache für das Feuer war.

Dabei werden Brandspuren analysiert und mögliche Zeugenaussagen ausgewertet, um ein klares Bild des Hergangs zu zeichnen. Parallel zu den Ermittlungen kommt es im Bereich der Lichtenfelser Straße zu erheblichen Beeinträchtigungen im Verkehrsfluss. Aufgrund der notwendigen Absperrungen zur Sicherung der Einsatzstelle und zum Schutz der Passanten vor herabfallenden Trümmern oder Restrauchgasen wurden Umleitungen eingerichtet. Die örtliche Polizei koordiniert den Verkehr, um Staus im Ort zu vermeiden, fordert jedoch die Autofahrer auf, den betroffenen Bereich weiträumig zu umfahren.

Die Anwohner werden gebeten, Verständnis für die notwendigen Maßnahmen zu zeigen, da die Sicherheit aller Beteiligten an erster Stelle steht. Der Vorfall erinnert einmal mehr an die besonderen Herausforderungen, die leerstehende Industrieimmobilien für den Brandschutz und die städtische Sicherheit darstellen





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