Brand in Bregenz: Rasches Eingreifen der Anwohner verhindert Schlimmeres

Ein Brand in der Achsiedlung in Bregenz ist am Samstagnachmittag ausgebrochen. Durch das rasche Eingreifen mehrerer Anwohner konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Feuerwehren Bregenz Vorkloster und Bregenz Stadt waren mit insgesamt acht Fahrzeugen und 50 Mann vor Ort.

Am Samstagnachmittag ist in der Achsiedlung in Bregenz ein Brand ausgebrochen. Durch das rasche Eingreifen mehrerer Anwohner konnte Schlimmeres verhindert werden. Kurz nach 14 Uhr am Samstagnachmittag ist es in einem Abtsellraum in der Achsiedlungsstraße 15 in Bregenz zu einem Brand gekommen.

Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt, klar ist allerdings, dass das rasche Eingreifen mehrerer Anwohner Schlimmeres verhindert haben dürfte. Zwei Anwohner konnten mit Hilfe von Handfeuerlöschern das Feuer erfolgreich bekämpfen. Daniel Leitner, der erste Anwohner beim Brand, hat VOL.AT den Vorfall geschildert. Die eintreffenden Feuerwehren Bregenz Vorkloster und Bregenz Stadt evakuierten sicherheitshalber das Wohnhaus, stellten sicher, dass das Feuer wirklich gelöscht war und entlüfteten das Gebäude anschließend.

Die Feuerwehren Bregenz Stadt und Bregenz Vorkloster waren mit insgesamt acht Fahrzeugen und 50 Mann vor Ort, ebenso wie mehrere Streifen der Polizei





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