Brand auf Sattelkraftfahrzeug in Dornbirn erfolgreich bekämpft

Ein 66-Jähriger lenkte am 9. Juni 2026 gegen 13:00 Uhr ein Sattelkraftfahrzeug auf der Bleichestraße in Dornbirn, als er einen lauten Knall hörte und Rauchentwicklung sowie Flammen an der linken Seite im Bereich der hinteren Achse des Zugfahrzeuges wahrnahm. Durch das schnelle Handeln des Fahrers und der Einsatzkräfte der Feuerwehr Dornbirn konnte ein Übergreifen des Brandes auf den gesamten Auflieger beziehungsweise das gesamte Gespann verhindert werden.

Am 9. Juni 2026 gegen 13:00 Uhr lenkte ein 66-Jähriger auf der Bleichestraße in Dornbirn ein Sattelkraftfahrzeug , als er kurz vor der Kreuzung Wallenmahd einen lauten Knall hörte und Rauchentwicklung sowie Flammen an der linken Seite im Bereich der hinteren Achse des Zugfahrzeuges wahrnahm.

Der 66-Jährige brachte das Gespann umgehend zum Stillstand und verließ die Fahrerkabine. Ein nachfolgender Lkw-Lenker setzte die Rettungskette in Gang. Ein zufällig vorbeifahrender Feuerwehrmann der Feuerwehr Dornbirn leitete gemeinsam mit weiteren anwesenden Personen unter Verwendung mehrerer Handfeuerlöscher sofort Löschmaßnahmen ein und verhinderte so ein Übergreifen des Brandes auf den gesamten Auflieger beziehungsweise das gesamte Gespann. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Dornbirn führten nach ihrem Eintreffen Nachlöscharbeiten sowie Kontrollmaßnahmen am Auflieger durch.

Am Auflieger entstand erheblicher Sachschaden, während das Zugfahrzeug keinen Schaden nahm. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Als Ursache des Brandes wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand eine Hitzeentwicklung an einem Reifen angenommen. Im Einsatz standen die Feuerwehr Dornbirn mit 20 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und drei Sanitätern sowie die Stadtpolizei Dornbirn mit zwei Fahrzeugen und vier Beamten





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