Brand auf einem Bauernhof in Kirchberg am Wechsel: Zahlreiche Tiere verendet

Ein Bauernhof in Kirchberg am Wechsel ist in der Nacht auf 22. Mai 2026 in Flammen gerissen. 180 Feuerwehrleute r"ckten aus - Personen wurden nicht verletzt, f"r zahlreiche Tiere kam jede Hilfe zu sp"t.

Ein Bauernhof in Kirchberg am Wechsel stand in der Nacht auf 22. Mai 2026 in Flammen. 180 Feuerwehrleute r"ckten aus - Menschen wurden nicht verletzt, f"r zahlreiche Tiere kam jede Hilfe zu sp"t.

Bei dem Brand eines Bauernhofs in Kirchberg am Wechsel im Bezirk Neunkirchen sind in der Nacht auf Freitag, den 22. Mai 2026, zahlreiche K"bler und K"he verendet. Laut Bezirksfeuerwehrkommando Neunkirchen standen rund 180 Mitglieder von zehn Feuerwehren im Einsatz. Personen wurden nicht verletzt.

Die Alarmierung erfolgte am Donnerstag, dem 21. Mai 2026, gegen 23.30 Uhr. Mehrere Anrufer meldeten fr"her im Bereich Kirchberg/Au ein Gro" Gebietsfeuer, welches den Feuerschein kilometerweit sichtbar machte. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkr"fte standen das Wirtschaftsgeb"ude und das Stallgeb"ude bereits in Vollbrand.

Wegen der Größe des Feuers wurden weitere Feuerwehren nachalarmiert, darunter zwei Gro" tankl"schfahrzeuge und ein Hubrettungsger"t. Durch Strahlungsw"rme und Funkenflug breitete sich der Brand auch auf Teile des Dachstuhls des Wohnhauses aus. Einige K"he und K"ble konnten vom Hofbesitzer noch ins Freie gebracht werden. Zahlreiche Tiere verendeten jedoch in den Flammen.

Die genaue Zahl der verendeten Tiere war zun"chtlich nicht bekannt. Die Einsatzkr"fte starteten einen umfassenden L"schangriff von mehreren Seiten. Die L"schwasserversorgung wurde unter anderem fr"her aus Tankwagenpendelverkehr, das Hydrantennetz und die Wasserentnahme aus einem Bach sichergestellt. Zur Zerteilung des Brandgutes wurde zudem ein Unimog mit Kran zur Einsatzstelle beordert.

Ein Teil der Feuerwehren konnte nach rund drei Stunden wieder einr"cken. Umfangreiche Nachl"scharbeiten sollten laut Feuerwehr noch bis in die Vormittagsstunden dauern. Neben den zehn Feuerwehren standen f"rmerweise Rettungsdienst und Polizei im Einsatz





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