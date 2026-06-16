Ein Brand auf dem Dach eines Einkaufszentrums in Steyr hat am Dienstag für Aufsehen gesorgt. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und die Sicherheit wiederherstellen.

Eine weithin sichtbare Rauchsäule hat am Dienstag in Steyr für Aufsehen gesorgt. Auf dem Dach eines Einkaufszentrum s war gegen Mittag aus bisher unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen.

Bereits bei der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte die dichte Rauchentwicklung erkennen. Vor Ort bestätigte sich die Lage rasch: Flammen schlugen aus dem Dachbereich des Gebäudes. Die Feuerwehr leitete umgehend die Brandbekämpfung ein, um ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile zu verhindern. Gleichzeitig wurde das Einkaufszentrum vorsorglich geräumt.

Kunden, Mitarbeiter und weitere anwesende Personen konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Nach ersten Informationen wurde niemand verletzt. Dank des raschen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte der Brand innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht werden. Feuerwehrleute arbeiteten sich auf das Dach vor und bekämpften die Flammen gezielt.

Anschließend wurde der betroffene Bereich auf mögliche Glutnester kontrolliert. Im Einsatz standen die Feuerwehr Steyr mit den Löschzügen Steyr-Gleink, Steyrdorf und Christkindl sowie das Kommando der Feuerwehr Steyr. Durch das koordinierte Vorgehen konnte der Brand rasch gelöscht und die Sicherheit rund um das Einkaufszentrum wiederhergestellt werden. Warum das Feuer ausgebrochen ist, war vorerst noch Gegenstand von Ermittlungen





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