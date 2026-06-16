Brand auf Dach eines Einkaufszentrums in Steyr: Große Rauchsäule, aber keine Verletzten

Ein Dachbrand in einem Steyrer Einkaufszentrum führte am 16. Juni 2026 zu einer weithin sichtbaren Rauchsäule. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, das Gebäude wurde evakuiert, Verletzte gab es keine.

STEYR (OÖ): Eine weithin sichtbare Rauchsäule über dem Stadtgebiet von Steyr sorgte am 16. Juni 2026 für Aufsehen. Auf dem Dach eines Einkaufszentrum s war es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand gekommen.

Bereits auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte die markante Rauchsäule erkennen, die über dem betroffenen Gebäude aufstieg. Beim Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich die Lage: Auf dem Dach des Einkaufszentrums war es zu einem Brand gekommen. Umgehend wurden Maßnahmen zur Brandbekämpfung eingeleitet, um eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Gebäudeteile zu verhindern. Zeitgleich wurde das Einkaufszentrum vorsorglich evakuiert.

Kunden, Mitarbeiter und weitere anwesende Personen konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Dank des raschen und koordinierten Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht werden. Die Einsatzkräfte arbeiteten sich auf das Dach vor und bekämpften die Flammen gezielt.

Anschließend wurde der betroffene Bereich sorgfältig kontrolliert, um versteckte Glutnester auszuschließen. Im Einsatz standen die Feuerwehr Steyr mit den Löschzügen Steyr-Gleink, Steyrdorf und Christkindl sowie das Kommando der Feuerwehr Steyr. Durch das professionelle Zusammenwirken der eingesetzten Kräfte konnte der Brand rasch gelöscht und die Sicherheit im Bereich des Einkaufszentrums wiederhergestellt werden. Fotos: FOTOKERSCHI / KLAUS MADER & FOTOKERSCHI/ E-STEYR Fotokerschi.a





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