Brand auf Balkon in Götzis: Bewohner evakuiert, Ursache unklar

Am Samstagvormittag kam es in Götzis zu einem Brand auf einem Balkon eines Wohngebäudes. Die Feuerwehr evakuierte vorsorglich das Haus. Die Brandursache wird noch untersucht, ein Aschenbecher mit Zigarettenresten könnte eine Rolle spielen. Es gab keine Verletzten.

Am Samstagvormittag kam es in Götzis , in einem Mehrfamilienwohnhaus, zu einem Brand auf einem Balkon , der eine umfassende Reaktion der Einsatzkräfte erforderte. Der Notruf ging kurz nach 9 Uhr ein, als eine aufmerksame Bewohnerin Brand geruch im Gebäude feststellte und umgehend die Feuerwehr alarmierte.

Bei der Ankunft der Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung: dichter Rauch quoll aus dem betroffenen Balkon, und die genaue Ursache des Feuers war zunächst unbekannt. Angesichts der unklaren Situation und der potenziellen Gefahr für die Bewohner entschieden sich die Einsatzkräfte umgehend für eine vorsorgliche Evakuierung des gesamten Wohngebäudes. Dies war eine notwendige Maßnahme, um die Sicherheit aller Bewohner zu gewährleisten und eine mögliche Ausbreitung des Feuers zu verhindern.

Die Evakuierung gestaltete sich jedoch als Herausforderung, da auf wiederholtes Klopfen und Läuten an der Wohnungstür niemand reagierte. Um schnellstmöglich Zugang zum betroffenen Balkon zu erhalten und die Situation genauer beurteilen zu können, griff die Feuerwehr auf eine Drehleiter zurück. Über diese konnten sich die Einsatzkräfte zum Balkon hinaufbegeben und anschließend die Wohnungstür von innen öffnen. Im Inneren der Wohnung fanden die Feuerwehrleute die Quelle des Rauchs: Mehrere Gegenstände auf dem Balkon standen in Flammen.

Das Feuer konnte durch den schnellen und professionellen Einsatz der Feuerwehr rasch gelöscht werden, bevor es sich weiter ausbreiten und größeren Schaden anrichten konnte. Glücklicherweise befand sich zum Zeitpunkt des Brandes niemand in der Wohnung. Die Bewohnerin wurde umgehend telefonisch benachrichtigt und kehrte kurz darauf zu ihrem Wohnhaus zurück. Sie gab an, die Wohnung nur kurz vor dem Brand verlassen zu haben und zu diesem Zeitpunkt noch keinen Brandgeruch wahrgenommen zu haben.

Die Feuerwehr führte eine gründliche Untersuchung durch, um die genaue Brandursache zu ermitteln. Bei der Untersuchung des Balkons wurden verbrannte Kleidungsstücke sowie ein beschädigtes Sitzmöbel entdeckt. Ein besonderes Augenmerk lag auf einem Aschenbecher mit Zigarettenresten, der als mögliche Brandursache in Betracht gezogen wird. Die Ermittlungen in dieser Richtung werden fortgesetzt, um die genauen Umstände des Brandes zu klären.

Ein Rettungsdienst war vorsorglich vor Ort, um bei Bedarf medizinische Hilfe leisten zu können. Glücklicherweise kam es zu keinen Verletzungen, sodass ein Einsatz des Rettungsdienstes nicht erforderlich war. Die Feuerwehr Götzis war mit einem umfangreichen Kräfteaufgebot von insgesamt 25 Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Durch das schnelle und koordinierte Vorgehen der Einsatzkräfte konnte eine Eskalation des Feuers verhindert und ein erheblicher Sachschaden abgewendet werden.

Die Feuerwehr betonte die Bedeutung von Rauchmeldern in Wohnungen, um frühzeitig auf Brände aufmerksam zu werden und rechtzeitig Maßnahmen ergreifen zu können. Der Vorfall dient als Mahnung, die eigene Brandschutzvorkehrungen regelmäßig zu überprüfen und zu aktualisieren





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