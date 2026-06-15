Bovensiepen 05 GT: Feine und dezentere Version des BMW M5 Touring

Das zweite Modell von Bovensiepen nach Alpina: Der 05 GT basiert auf dem BMW M5 Touring und wird von Designer Frank Stephenson optisch veredelt. Er besticht durch eine schlankere Heckpartie, eine kraftvolle Front mit Edelstahlgrill und eine Titan-Abgasanlage, bleibt aber technisch eng am Original. Mit 800 PS und einem Preisaufschlag von etwa 50.000 Euro ist er eine exklusive Alternative.

Nach dem Ende der Marke Alpina präsentieren die Brüder Andreas und Florian Bovensiepen ihr zweites eigenes Fahrzeugprojekt: den Bovensiepen 05 GT. Im Vergleich zum ersten Modell, dem Zagato-beeinflussten und teuren 04 GT, bleibt der 05 GT enger am Basisfahrzeug, dem BMW M5 Touring, und interpretiert ihn als elegantere und dezentere Version unter dem Motto " Fine Driving ".

Das Design stammt vom renommierten Designer Frank Stephenson, der bereits für Ferrari, Maserati, McLaren und BMW gearbeitet hat. Sein Ansatz korrigiert einen Übergang zwischen hinterer Tür und Kotflügel des Serien-M5 Touring und etabliert eine umlaufende Linie an der unteren Karosserie, die Frontschürze, Seitenschweller und Heck verbindet. Die Front zielt mit einem lasergeschnittenen Edelstahlgrill und großen Lufteinlässen auf eine kraftvolle Erscheinung. Besonderes Augenmerk lag auf einer schlankeren Heckpartie, was aufgrund der verbauten Technik eine Herausforderung darstellte.

Die vier ovalen Endrohre der Akrapovič-Titan-Abgasanlage unterstreichen die sportliche Optik und sparen Gewicht. An einigen Stellen, wie der B-Säule und dem Drehdrücksteller, bleibt das BMW-M-Logo sichtbar, da Änderungen hier kostentechnisch nicht vertretbar gewesen wären. Die Niere des M5 wurde durch die Standard-BMW-Niere ersetzt, was als ästhetische Verbesserung gilt. Im Innenraum dominieren hochwertige Materialien wie Leder an Mittelkonsole und Sitzseitenteilen, unabhängig von der optionalen Lavalina-Ausstattung.

Die Antriebsseite profitiert vom BMW M5 Touring: Der veredelte PHEV leistet 800 PS und 1100 Nm, was den Münchner deutlich übertrifft. Der Grundpreis für Deutschland liegt bei 198.900 Euro, in Österreich wird er aufgrund des Plug-in-Hybrid-Antriebs nur leicht höher sein, da kaum NoVA anfällt. Damit kostet der 05 GT rund 50.000 Euro mehr als der Serien-BMW M5 Touring. Die ersten Auslieferungen sind für Ende 2026 geplant





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