Vor dem WM-Start gegen Kanada wird die Vorfreude in Bosnien und Herzegowina durch ein tierisches Orakel verstärkt. Ein Esel auf einem Tierschutzhof tippt auf einen Sieg der "Zmajevi" und heizt die WM-Extase im Balkanland weiter an.

Bosnien und Herzegowina erlebt derzeit eine beispiellose Fußballeuphorie. Im Vorfeld des WM-Auftaktspiels gegen Gastgeber Kanada träumt die Nationalmannschaft, liebevoll " Zmajevi " (Drachen) genannt, von einem erfolgreichen Turnier in Nordamerika.

Die Begegnung mit Kanada in Toronto wurde vom tierischen Orakel "Aki", einem Esel auf dem Bauernhof von Tierschützer Amer Beganović, vorhergesagt. Das Tier traf unter Beobachtung einer Kamera des bosnischen Mediums "Dnevni Avaz" eine scheinbar klare Entscheidung für Bosnien und Herzegowina. Für das Land auf dem Balkan ist die Qualifikation für die Fußball-WM 2026 ein historisches Ereignis, besonders nach dem überraschenden Playoff-Sieg gegen den viermaligen Weltmeister Italien.

Die Mannschaft von Trainer Sergej Barbarez bestreitet ihr erstes Spiel gegen Kanada, gefolgt von Partien gegen die Schweiz und Katar. Die WM-Begeisterung im Land ist allgegenwärtig: Ein 15 Jahre alter Song der bosnischen Band Dubioza Kolektiv mit dem Titel "USA" entwickelte sich nach der Qualifikation zur inoffiziellen WM-Hymne und verbreitete sich viral weltweit. Farmbesitzer Beganović, der sich um hunderte gerettete Tiere kümmert, trat mit dem Wunsch auf: "Möge es so kommen, wie Aki es vorhergesagt hat.





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