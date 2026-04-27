Borussia Dortmund sichert sich vorzeitig die Champions-League-Qualifikation und Werder Bremen macht Schritt zum Klassenerhalt

Borussia Dortmund hat mit einem 4:0-Sieg gegen Freiburg die Champions-League-Qualifikation vorzeitig gesichert. Werder Bremen holte einen Punkt in Stuttgart und festigt seine Position im Tabellenmittelfeld.

Borussia Dortmund hat im 1.000. Heimspiel der Clubgeschichte in der deutschen Fußball- Bundesliga gegen den SC Freiburg zum elften Mal in Serie die Champions-League-Qualifikation vorzeitig gesichert.

Nach zuvor zwei Niederlagen am Stück fertigte der BVB die Breisgauer am Sonntag zum Abschluss des 31. Spieltages ohne Mühe mit 4:0 (3:0) ab. Werder Bremen holte indes einen nicht eingeplanten Punkt beim VfB Stuttgart und machte einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt. Beim 600.

Heimsieg des BVB in der Bundesliga-Geschichte spielte ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer im Mittelfeld durch. Carney Chukwuemeka wurde in der Schlussphase eingewechselt und hatte ebenso wie Sabitzer beim Treffer von Fabio Silva zum 4:0-Endstand (87. ) seine Füße im Spiel. Zuvor sorgten Maximilian Beier (8.

), Serhou Guirassy und Ramy Bensebaini für eine klare Pausenführung. In den verbleibenden drei Saisonspielen geht es für das Team von Trainer Niko Kovac nun noch darum, die Vizemeisterschaft zu sichern. Nach 31 Spielen haben die Dortmunder fünf Zähler Vorsprung vor RB Leipzig. Werder Bremen ging beim Champions-League-Anwärter Stuttgart durch Jens Stage (18.

) in Führung, die Schwaben konnten drei Tage nach dem Einzug ins DFB-Pokalfinale durch Ermedin Demirovic (61. ) nur noch ausgleichen. Romano Schmid wurde bei Werder erst kurz vor Schluss ausgewechselt, Maximilian Wöber kam ab der 65. Minute zu seinem ersten Saisoneinsatz in der Liga.

Marco Friedl stand aufgrund muskulärer Probleme nicht im Aufgebot der Gäste, Marco Grüll fehlte gesperrt. Stuttgart bleibt nach dem Remis Tabellenvierter. Für Werder bedeutet der Zähler einen weiteren Schritt zum Klassenerhalt. Die Bremer haben drei Runden vor dem Saisonende sechs Punkte Vorsprung auf den FC St. Pauli auf dem Relegationsplatz.

Der BVB zeigte gegen Freiburg eine überzeugende Leistung und dominierte das Spiel von Anfang an. Besonders beeindruckend war die offensive Stärke, die sich in vier Toren widerspiegelte. Die Mannschaft von Niko Kovac setzte sich früh in Szene und ließ den Gästen kaum Chancen. Die frühe Führung durch Maximilian Beier gab dem Team Sicherheit, und weitere Tore von Serhou Guirassy und Ramy Bensebaini sorgten für eine klare Pausenführung.

Auch in der zweiten Halbzeit blieb der BVB konsequent und erhöhte durch Fabio Silva auf 4:0. Die Einwechslungen von Carney Chukwuemeka und Marcel Sabitzer brachten zusätzliche Dynamik ins Spiel und unterstrichen die Dominanz der Dortmunder. Für Werder Bremen war das Unentschieden in Stuttgart ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt. Die Bremer starteten stark ins Spiel und gingen durch Jens Stage in Führung.

Allerdings gelang es Stuttgart, durch Ermedin Demirovic den Ausgleich zu erzielen. Trotz der ausgeglichenen zweiten Halbzeit konnte Werder den wichtigen Punkt mitnehmen, der die Mannschaft auf Platz 14 der Tabelle bringt. Mit sechs Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz hat Werder Bremen nun eine gute Ausgangsposition für die letzten drei Spiele der Saison. Die Verletzungsprobleme von Marco Friedl und die Sperre von Marco Grüll konnten durch die Einwechslungen von Romano Schmid und Maximilian Wöber ausgeglichen werden.

Für Stuttgart bleibt die Tabellensituation spannend, da der VfB mit dem vierten Platz noch Chancen auf die Champions-League-Qualifikation hat. Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß zeigte gegen Werder eine solide Leistung, konnte aber nicht den vollen Punktgewinn erzielen. Das Remis ist dennoch ein Schritt in die richtige Richtung, um die internationale Bühne zu erreichen





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