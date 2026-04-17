Börsenrekorde trotz Krisen: Experten empfehlen Kauf für AT&S, Rosenbauer und Andritz, senken Ziel für Wienerberger

Trotz geopolitischer Spannungen erreichen Börsenindizes Rekordhochs. Analysten äußern sich optimistisch zu AT&S, Rosenbauer und Andritz mit Kaufempfehlungen und Kurszielerhöhungen. Für Wienerberger wird hingegen eine Verkaufsempfehlung bestätigt und das Kursziel gesenkt, basierend auf erwarteten schwachen Quartalsergebnissen und Kostensteigerungen.

Trotz einer anhaltenden geopolitischen Unsicherheit, die vom Konflikt im Nahen Osten ausgeht, konnten führende Börse nindizes diese Woche neue Höchststände erreichen, darunter auch der österreichische ATX. Inmitten dieser positiven Marktentwicklung haben Analysten für drei an der Wiener Börse notierte Unternehmen eine Kaufempfehlung ausgesprochen.

Für ein viertes Unternehmen wurde hingegen eine Verkaufsempfehlung bekräftigt und das Kursziel gesenkt, was auf eine divergierende Einschätzung der zukünftigen Entwicklung hindeutet. Die Börse zeigt sich oft widerstandsfähig und kann auch in Zeiten von Krisen positive Entwicklungen verzeichnen. So geschehen diese Woche an den US-Märkten und auch beim österreichischen Leitindex ATX. Die Aufmerksamkeit der Investoren und Analysten richtet sich nun verstärkt auf einzelne Aktien, bei denen konkrete Kaufempfehlungen vorliegen. Die Deutsche Bank Research hat in einer Sektor-Analyse ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Leiterplattenherstellers AT&S von zuvor 68,0 Euro auf nun 82,0 Euro angehoben. Die positive Einschätzung der Papiere wurde durch die unveränderte Kaufempfehlung „Buy“ untermauert. Diese positive Nachricht für AT&S steht im Kontrast zu einer breiteren Marktstimmung, die bei einigen Aktien vorsichtiger ausfällt. Nachdem sich die Aktie von AT&S innerhalb eines Jahres mehr als versechsfacht hat, teilen sich die Meinungen der Experten. Von den sechs Analysten, die im Bloomberg-System gelistet sind, sprechen drei eine Kaufempfehlung aus, während drei zum Verkauf raten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 55,50 Euro, was einem potenziellen Abwärtspotenzial von 11,6 Prozent entspricht. Trotz dieser gemischten Einschätzungen signalisiert die Anhebung des Kursziels durch die Deutsche Bank Research ein positives Signal für AT&S. Die Baader Bank hat am Dienstag ihr Kursziel für die Rosenbauer-Aktie nach Vorlage der Jahreszahlen von 60,00 Euro auf 67,00 Euro erhöht. Der zuständige Analyst Volker Bosse bestätigte die Kaufempfehlung „Buy“. Mit einem aktuellen Kurs von 54,40 Euro bietet die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 23 Prozent bis zum neuen Kursziel. Bosse begründete seine positive Einschätzung mit der führenden Marktposition und den innovativen Produkten von Rosenbauer, die eine solide Wachstumsbasis schaffen. Das neue Kursziel entspricht auf Basis des erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) für 2027 etwa dem historischen Zehnjahresdurchschnitt. Für 2026 erwarten die Baader-Analysten einen Gewinn je Aktie von 5,53 Euro, der in den Folgejahren auf 6,61 Euro (2027) und 7,26 Euro (2028) steigen soll. Die Dividendenschätzungen belaufen sich auf 1,00 Euro für 2026 und steigen auf 1,50 Euro (2027) sowie 2,00 Euro (2028). Alle vier von Bloomberg erfassten Analysten raten zum Kauf der Rosenbauer-Aktie, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 62,67 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von 15,2 Prozent entspricht. Die Deutsche Bank Research hat am Dienstag auch ihr Kursziel für die heimische Andritz-Aktie von 86 Euro auf 90 Euro nach oben korrigiert. Der Experte Lars Vom-Cleff behielt seine Kaufempfehlung „Buy“ bei. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 68,40 Euro ergibt sich ein potenzielles Aufwärtspotenzial von über 30 Prozent bis zum neuen Kursziel. Der Anlagenbauer wird am 29. April seine Quartalszahlen für das erste Quartal 2026 veröffentlichen. Die Deutsche Bank prognostiziert für das erste Quartal einen Umsatzanstieg von 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und einen Zuwachs des vergleichbaren EBITA um 1 Prozent. Der Analyst führt die Auswirkungen eines stärkeren Euros sowie das Ausbleiben größerer Aufträge in den vergangenen Quartalen auf Umsatz und Rentabilität an. Trotzdem befindet sich der Auftragsbestand von Andritz auf einem Rekordniveau. Die jüngsten Kostensenkungsmaßnahmen werden als erfolgreich bewertet, und die Experten erwarten, dass das Gewinnwachstum kurz- bis mittelfristig aus allen vier Geschäftsbereichen des Unternehmens erzielt werden kann. Die Deutsche Bank setzt damit das höchste Kursziel unter den aktuell vorliegenden Analysehäusern. Von den acht von Bloomberg erfassten Analysten raten sieben zum Kauf der Andritz-Aktie, während einer eine Halteempfehlung ausspricht. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 77,87 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von 13,8 Prozent entspricht. Auf der anderen Seite gab es diese Woche auch eine Kurszielsenkung. Die Analysten der UBS haben am Dienstag ihr Kursziel für die Aktien von Wienerberger von 25 Euro auf 23 Euro reduziert und ihre Verkaufsempfehlung „Sell“ für den österreichischen Baustoffhersteller bestätigt. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 25 Euro bedeutet dies ein prognostiziertes Abwärtspotenzial von 8 Prozent. Die Experten erwarten eine schwache Ergebnisentwicklung im ersten Quartal von Wienerberger, was auch saisonal bedingt ist. Ein kalter Winter und Kostensteigerungen, die nicht vollständig durch Preiserhöhungen kompensiert werden konnten, dürften dem Baukonzern einen besonders schwierigen Jahresstart beschert haben. Die UBS-Experten haben auch ihre Gewinnprognosen für Wienerberger gesenkt: Für das laufende Geschäftsjahr 2026 wird nur noch ein Gewinn von 1,66 Euro je Aktie erwartet, während die Schätzungen für 2027 und 2028 bei 1,97 Euro bzw. 2,26 Euro je Aktie liegen. Die Dividenden für 2026 und 2027 werden auf jeweils 0,95 Euro je Aktie geschätzt. Die Analystenmeinungen zu Wienerberger sind uneinheitlich: Von den neun bei Bloomberg gelisteten Analysten raten fünf zum Kauf, drei zum Halten und einer zum Verkauf der Aktie. Die volatile Marktlage, geprägt von globalen Unsicherheiten, spiegelt sich somit auch in den unterschiedlichen Einschätzungen einzelner Wertpapiere wider. Die strategische Ausrichtung der Unternehmen und ihre Fähigkeit, auf makroökonomische Veränderungen zu reagieren, werden zu entscheidenden Faktoren für die zukünftige Kursentwicklung. Besonders im Fokus stehen dabei Unternehmen mit starken Marktpositionen und nachweislichen Kosteneffizienzprogrammen, während Branchen, die von konjunkturellen Schwankungen und steigenden Inputkosten stärker betroffen sind, einer kritischeren Beobachtung unterliegen. Die Diversifizierung des Anlageportfolios bleibt somit ein wichtiger Ratschlag für Investoren, um Risiken zu streuen und von den Chancen auf den globalen Finanzmärkten zu profitieren. Die Analystenmeinungen zeigen deutlich, dass auch in einem generell positiven Marktumfeld einzelne Titel konträre Entwicklungen zeigen können, was eine sorgfältige Einzeltitelauswahl unerlässlich macht





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