Börsenrekorde trotz Krieg: Experten empfehlen Kauf für AT&S, Rosenbauer und Andritz, warnen jedoch vor Wienerberger

Obwohl der Krieg im Iran andauert, haben die wichtigsten Börsenindizes diese Woche Rekordhöhen erreicht, darunter auch der österreichische ATX. Analysten geben Kaufempfehlungen für drei heimische Aktien ab, während sie für eine weitere eine Verkaufsempfehlung bestätigen und das Kursziel senken. Die Aktien von AT&S, Rosenbauer und Andritz gelten als vielversprechend, während bei Wienerberger Vorsicht geboten ist.

Trotz der anhaltenden geopolitischen Spannungen, die durch den Krieg im Iran verursacht werden, haben verschiedene Leitindizes an den globalen Finanzmärkten diese Woche neue Rekordhöhen markiert. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch am österreich ischen Aktien markt wider, wo der ATX (Austrian Traded Index) ebenfalls eine bemerkenswerte Bestmarke erreichte. In diesem Umfeld haben Analysten die Gelegenheit genutzt, ihre Einschätzungen zu einzelnen heimischen Unternehmen zu aktualisieren.

Während für drei an der Wiener Börse gelistete Aktien explizite Kaufempfehlungen ausgesprochen wurden, wurde für eine vierte Aktie die bisherige Verkaufsempfehlung bestätigt und das Kursziel sogar nach unten korrigiert. Diese gemischten Signale verdeutlichen die Komplexität und Volatilität des aktuellen Börsenumfelds, in dem sich Anleger sowohl von globalen Krisen als auch von Sektor-spezifischen Entwicklungen leiten lassen. Die Analysten der Deutschen Bank Research haben am Mittwoch im Rahmen einer branchenweiten Sektor-Studie ihr Kursziel für die Aktien des österreichischen Leiterplattenherstellers AT&S von 68,0 auf 82,0 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung „Buy“ für die Papiere des Unternehmens wurde dabei unverändert beibehalten. Diese Erhöhung spiegelt eine positive Einschätzung der zukünftigen Entwicklung von AT&S wider. Die Experten der Deutschen Bank sehen offenbar erhebliches Potenzial für das Unternehmen, trotz der allgemein unsicheren wirtschaftlichen Lage. Diese positive Einschätzung steht im Kontrast zu einer weniger optimistischen Sichtweise einiger Marktteilnehmer, insbesondere da die Aktie von AT&S allein im vergangenen Jahr eine Wertsteigerung von mehr als dem Sechsfachen erfahren hat. Aktuell raten von sechs von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfassten Analysten drei zum Kauf und drei zum Verkauf der Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 65,50 Euro, was einem potenziellen Abwärtsrisiko von 11,6 Prozent entspricht. Dies zeigt eine klare Divergenz in den Einschätzungen der Marktbeobachter. Ein weiteres Unternehmen, das von Experten positiv bewertet wird, ist Rosenbauer. Die Analysten der Baader Bank haben am Dienstag nach der Veröffentlichung der Jahreszahlen ihr Kursziel für die Rosenbauer-Aktie von 60,00 auf 67,00 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung „Buy“ wurde vom zuständigen Experten Volker Bosse bestätigt. Die aktuelle Notierung der Aktie liegt bei 54,40 Euro, was demnach ein Aufwärtspotenzial von 23 Prozent bis zum ausgegebenen Kursziel bedeutet. Bosse begründete seine Einschätzung in der am Dienstag vorgelegten Studie mit der führenden Marktposition und den innovativen Produkten von Rosenbauer, die eine solide Wachstumsbasis für das Unternehmen darstellen. Basierend auf dem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für das Jahr 2027 würde die Aktie auf Basis des neuen Kursziels im Bereich ihres historischen Zehnjahresschnitts liegen. Für das Jahr 2026 prognostizieren die Baader-Analysten einen Gewinn je Aktie von 5,53 Euro, gefolgt von 6,61 Euro im Jahr 2027 und 7,26 Euro im Jahr 2028. Die geschätzte Dividende je Titel beläuft sich auf 1,00 Euro für 2026, und steigt auf 1,50 Euro für 2027 und 2,00 Euro für 2028. Alle vier von Bloomberg gelisteten Analysten empfehlen den Kauf der Rosenbauer-Aktie, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 62,67 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von 15,2 Prozent entspricht. Ähnlich positiv gestimmt zeigen sich die Analysten der Deutschen Bank Research hinsichtlich der Andritz-Aktie. Sie haben am Dienstag ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Anlagenbauers von 86 auf 90 Euro nach oben revidiert und die Empfehlung „Buy“ vom zuständigen Experten Lars Vom-Cleff unverändert bestätigt. Mit einem aktuellen Kurs von 68,40 Euro ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von gut 30 Prozent bis zum neuen Kursziel. Andritz wird am 29. April seine Quartalszahlen für das erste Quartal 2026 veröffentlichen. Die Deutsche Bank prognostiziert für diesen Zeitraum einen Umsatzanstieg von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einen Zuwachs des vergleichbaren Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITA) um 1 Prozent. Der Analyst weist darauf hin, dass sich der stärkere Euro sowie das Ausbleiben größerer Aufträge in den vergangenen Quartalen auf Umsatz und Rentabilität ausgewirkt haben könnten. Dennoch befindet sich der Auftragsbestand von Andritz auf Rekordniveau. Nach erfolgreichen Kostensenkungen erwarten die Experten ein Gewinnwachstum, das kurz- bis mittelfristig aus allen vier Geschäftsbereichen generiert werden soll. Die Deutsche Bank setzt damit das aktuell höchste Kursziel unter allen analysierenden Häusern. Von den acht von Bloomberg gelisteten Analysten raten sieben zum Kauf der Andritz-Aktie, während einer eine „Halten“-Empfehlung ausspricht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 77,87 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von 13,8 Prozent entspricht. Im Gegensatz zu diesen positiven Einschätzungen gab es diese Woche auch eine Kurszielsenkung, und zwar für die Aktien von Wienerberger. Die Analysten der UBS haben am Dienstag ihr Kursziel für den österreichischen Baustoffhersteller von 25 auf 23 Euro gesenkt und gleichzeitig ihre Verkaufsempfehlung „Sell“ für die Titel bestätigt. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 25 Euro bedeutet dies ein potenzielles Abwärtspotenzial von acht Prozent bis zum ausgegebenen Kursziel. Die Experten der UBS erwarten, dass die anstehende Ergebnisvorlage von Wienerberger ein schwaches erstes Quartal offenbaren wird. Obwohl das erste Quartal saisonal bedingt generell schwächer ausfällt, dürften ein kalter Winter und Kostensteigerungen, die nicht vollständig durch Preiserhöhungen kompensiert werden konnten, dem Baukonzern einen besonders schwierigen Jahresstart beschert haben. Die UBS-Experten haben ihre Gewinnprognosen für Wienerberger daher gesenkt. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 erwarten sie nunmehr nur noch einen Gewinn von 1,66 Euro je Aktie. Die neuen Schätzungen für die Folgejahre liegen bei 1,97 Euro für 2027 und 2,26 Euro für 2028 je Aktie. Die geschätzten Dividenden für 2026 und 2027 werden jeweils mit 0,95 Euro je Aktie beziffert. Insgesamt stehen die Analysten der Wienerberger-Aktie uneinheitlich gegenüber. Von den neun von Bloomberg erfassten Analysten raten fünf zum Kauf, drei zum Halten und nur einer zum Verkauf der Aktie





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