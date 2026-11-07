Borkenkäfer-Abwehr: Fichten mobilisieren Gene und Harz zur Verteidigung

Forscher des BFW enthüllen, wie Fichten innerst Stunden gegen Borkenkäfer reagieren. Studie zeigt molekulare Abwehrkaskade mit 1900 Genen und Harzproduktion gegen die Waldschädlinge.

Die fortschreitende Klimaerwärmung begünstigt in den vergangenen Jahren eine massive Ausbreitung des Borkenkäfer s in Österreich, die bereits Teile des Waldes entwaldet hat. Eine österreichisch-deutsche Forschungsgruppe um Marcelo Ramires und Carlos Trujillo-Moya vom Bundesforschungszentrum für Wald hat nun detailliert untersucht, wie sich Gemeine Fichte n gegen diesen Schädlingsbefall wehren können. Die Ergebnisse zeigen, dass die Bäume keineswegs wehrlos sind, sondern komplexe molekulare Abwehrmechanismen aktivieren.

Molekulare Kaskade gegen Borkenkäfer

Bei der Untersuchung wurde beobachtet, dass Fichten ihren Stoffwechsel innerhalb weniger Stunden koordiniert auf einen Abwehrmodus umstellen. Nach der Infektion mit Buchdruckern, einer der relevantesten Borkenkäfer-Arten, löst der Befall eine Kaskade von Verteidigungsmaßnahmen aus. Dabei verändern sich die Aktivitäten von bis zu 1900 Genen, was eine schnelle und intensive Reaktion der Pflanze auf die Bedrohung darstellt.

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Zunächst häufen sich bestimmte Proteine an, und die Synthese sekundärer Stoffwechselprodukte wird angekurbelt. Zu den betroffenen Verbindungen gehören Terpene, Flavonoide, Stilbene und Phenylpropanoide. Diese chemischen Substanzen sind entscheidend für die frühe Phase der Abwehr und dienen der direkten Konfrontation mit den eindringenden Schädlingen.

Wichtige Rolle der Jasmonsäure und Terpene

Eine Schlüsselrolle in diesem Prozess spielt das Pflanzenhormon Jasmonsäure. Es löst nach dem Registrieren des Befalls die Verteidigungsmechanismen der Fichte aus. Parallel dazu wirken Terpene auf dreifache Weise: Sie sind zunächst unmittelbar giftig für die Borkenkäfer, fungieren später als Botenstoffe, die weitere Abwehrreaktionen hervorrufen, und bilden schließlich die Hauptbestandteile des Harzes, das zur Verstopfung der Eindringöffnungen dient.

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Diese biochemischen Reaktionen finden überwiegend lokal in der Nähe der Befallstellen statt. Die Spezifität dieser Reaktion wurde auch in Versuchen mit Fichten-Sämlingen bestätigt, bei denen bewiesen wurde, dass die Pflanzen die Schädlinge an bestimmten Proteinen erkennen. Diese Erkennung führt dazu, dass die Aktivität von mehr als 400 Genen innerhalb weniger Stunden beeinflusst wird, um den Angriff abzuwehren.

Lignin-Produktion zur Wundheilung

Nach einigen Tagen der initialen Abwehr stellt die Fichte die Produktion des Holzbestandteils Lignin deutlich erhöht her, um die entstandenen Wunden zu verschließen. Dieser Prozess ist essenziell, um das Eindringen weiterer Schädlinge und das Eindringen von Krankheitserregern in das Holz zu verhindern. Die Kombination aus chemischer Giftigkeit, Signalgebung und mechanischer Abdichtung durch Harz und Lignin macht die Fichte zu einem widerstandsfähigen Gegner.

Die Studie verdeutlicht, dass Fichten sehr wohl in der Lage sind, sich erfolgreich gegen den Schädlingsbefall zu wehren. Diese natürlichen Widerstandskräfte waren bisher nicht vollständig im Detail verstanden worden, doch die neuen Erkenntnisse bieten eine Basis für zukünftige Schutzmaßnahmen im Waldmanagement. Die lokale Natur der Reaktionen zeigt, dass die Pflanze Ressourcen gezielt dort einsetzt, wo der Schaden akut ist.

Zukunftsfeste Wälder durch Biomarker

Das neu gewonnene Wissen kann in der Zukunft dazu beitragen, resistente Fichten mithilfe von Biomarkern frühzeitig zu erkennen. Durch genomgestützte Züchtungen sollen robustere Sorten herangezogen werden, die den erhöhten Belastungen durch den Borkenkäfer trotzen können. Langfristig zielt die Forschung darauf ab, zum Aufbau von widerstandsfähigeren Wäldern beizutragen, die den Auswirkungen der Klimaerwärmung und der damit verbundenen Schädlingsdrucke besser standhalten.

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Die Forstwirtschaft sieht derzeit im Grunde nur ein Gegenmittel zur raschen Verbreitungskontrolle: Das rasche Entfernen befallener Bäume aus dem Wald. Dennoch zeigt diese Studie, dass natürliche Resilienz eine wichtige Säule im Kampf gegen die Waldschäden sein kann. Die Zusammenarbeit zwischen dem Bundesforschungszentrum für Wald und internationalen Partnern unterstreicht die Bedeutung interdisziplinärer Ansätze für den Naturschutz.