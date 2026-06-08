BORG Dreierschützengasse: Rückkehr in die "neue Normalität" ein Jahr nach Amoklauf

Ein Jahr nach dem Amoklauf an einer Grazer Schule blickt das BORG Dreierschützengasse nach vorn. Die Bildungsdirektion und das Land Steiermark geben einen Fahrplan für den Abschluss der Umbauarbeiten und die dauerhafte Rückkehr an denStandort im Herbst bekannt. Gleichzeitig wird eine kleine Gedenkfeier zum Jahrestag organisiert, während psychologische Unterstützung weiterhin angeboten wird. Medien werden zur Zurückhaltung aufgerufen, um den Schülern Ruhe zu gewähren.

Die renovierten Räumlichkeiten des Borg Dreierschützengasse werden im Herbst bezogen. Ein Jahr nach dem Amoklauf an einer Grazer Schule blicken die Bildung sdirektion und das Land Steiermark gemeinsam mit der Schulgemeinschaft nach vorne, ohne die Vergangenheit zu ignorieren.

Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) und Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner betonten, dass noch viel zu verarbeiten sei. Schulleiterin Liane Strohmaier kündigte an, dass zu Schulbeginn im Herbst alle Räume nach dem Umbau wieder genutzt werden können. Ziel sei es, mediale Berichterstattung rund um den Jahrestag zu reduzieren, um Schülern und Lehrkräften Ruhe zu gewähren. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 1000 schulpsychologische Beratungen in Anspruch genommen.

Ein dauerhaft stationiertes psychologisches Kernteam betreute sowohl Schüler als auch Personal. Meixner sprach von einer "neuen Normalität" statt einer einfachen Rückkehr zur Normalität. Der Schulalltag sei behutsam stabilisiert worden, mit Fokus auf Schutz, Rücksicht, Begleitung und klare Strukturen. Für die mündlichen Reifeprüfungen, die am Donnerstag beginnen, wurden ebenfalls Maßnahmen umgesetzt.

Der Umbau liegt im Plan, daher wird bis zum Schulschluss weiterhin in einem Gebäude des Technologiekonzerns AVL unterrichtet. Die Familie List stellt direkt neben der Schule Räumlichkeiten zur Verfügung, wofür gedankt wurde. Der weitere Fahrplan sieht vor: Klassen und Gangbereiche im dritten Obergeschoß bis 19. Juni fertig, zweites Obergeschoß bis 10.

Juli, EDV und Bereiche im ersten Obergeschoß bis 14. August. Mit Schulanfang im Herbst können alle Klassen zurückkehren.

Zudem wurde ein Sicherheitskonzept erarbeitet, über das jedoch keine Details bekanntgegeben wurden. Der Jahrestag am 10. Juni soll der gemeinsamen Erinnerung und dem Blick nach vorne dienen. Eine kleine Gedenkfeier ohne große Bühne ist geplant, begleitet von 16 Schulpsychologen.

Die Bitte an die Medien lautet, den Schülern ein ruhiges Gedenken zu gewähren. Schulleiterin Strohmaier freut sich, dass im Herbst wieder an einem Standort unterrichtet wird. Sie hob hervor, dass ihr Team "über sich hinausgewachsen" sei, da alle Betroffene waren. Das psychologische Team bleibt erhalten.

Schülerleistungen haben sich trotz Leistungsbeurteilungen, die bis Herbst 2025 ausgesetzt waren, wieder auf das frühere Niveau entwickelt, auch in den Matura-Arbeiten. Heidrun Nedoma, Leiterin der Steuergruppe, verwies auf unterschiedliche Bedürfnisse am Jahrestag. Die Steuergruppe wird den Schulbeginn im Herbst begleiten, soll dann aber über den Winter auslaufen. Mirza Candic, Obmann des Elternvereins, sprach von einem "langen und herausfordernden Jahr", in dem die Rückkehr in den Schulalltag gut gelungen sei.

Besonders hob er das Chorprojekt hervor, das trotz des Verlusts von vier Schülerinnen wieder startete. Die Schulsprecher Manuel Mohr und Nuno Koval betonten, dass die Schülerschaft durch das Ereignis näher zusammengerückt sei und den Jahrestag gemeinsam begehen werde





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