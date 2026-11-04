Bora in Kroatien: Zwei Österreicher filmen stürmische Fährüberfahrt von Rab

Die gefürchtete Bora bringt Kroatiens Adriaküste ins Chaos. Zwei österreichische Touristen filmten am Montag ihre turbulente Fährfahrt von der Insel Rab.

In Kroatien sorgt die gefürchtete Bora für massive Probleme an der Adriaküste. Zwei österreichische Touristen erlebten am Montag auf einer Fähre von der Insel Rab in Richtung Festland eine außergewöhnlich turbulente Überfahrt, die sie mit der Kamera festhielten.

Die Aufnahmen wurden laut dem lokalen Sender Radio Rab auf Facebook veröffentlicht. Darin ist einer der beiden Österreicher zu hören, der die Situation mit einem erstaunten Ausruf kommentiert. Die Aufnahmen zeigen damit, wie stark die Windböen auf dem Schiff spürbar waren.

Also read Zwei Gebäude in Flammen – Mann wird vermisst

Bora sorgt seit mehreren Tagen für Verkehrschaos

Die Bora bringt seit mehreren Tagen orkanartige Windböen an die kroatische Küste. Der Wind beeinträchtigt vor allem den Verkehr und macht Reisen in der Region schwierig.

Zahlreiche Straßen mussten bereits gesperrt werden. Auch viele Fährverbindungen wurden wegen der gefährlichen Wetterbedingungen eingestellt, sodass Reisende in der Region mit erheblichen Einschränkungen rechnen müssen.

Advertisement

Vor diesem Hintergrund fiel die Überfahrt der beiden Österreicher besonders auf, denn die Fähre war trotz der schwierigen Bedingungen unterwegs. Sie legte von der Insel Rab ab und setzte ihren Kurs Richtung Festland fort, bis die Passagiere sicher ankamen.

Dank an Kapitän und Besatzung nach der Überfahrt

Nach der sicheren Ankunft wollten sich die Touristen Sane und Kurt ausdrücklich bei der Mannschaft der Fähre bedanken. Ihr Dank galt den Menschen, die sie trotz der Sturmböen an Land gebracht hatten.

Mit den Worten 'Danke an den Kapitän und die Besatzung' würdigten die beiden die Arbeit der Fährcrew. Radio Rab bezeichnete die Reise der Österreicher als Fahrt ihres Lebens, was die Eindrücke der Überfahrt unterstreicht.

Die Quelle nennt keine Angaben zu Schäden am Schiff oder zu Verletzten. Im Mittelpunkt steht damit vor allem das Erlebnis der beiden Reisenden und die Anerkennung für die Besatzung.

Advertisement

Was die Bora für Reisende in Kroatien bedeutet

Für Reisende an der kroatischen Adriaküste bedeutet die Bora derzeit, dass Straßensperren und Fährausfälle ihre Reiseplanung beeinflussen können. Wer zwischen der Insel Rab und dem Festland unterwegs ist, muss mit eingestellten Verbindungen rechnen.

Die Fährverbindungen wurden wegen der gefährlichen Wetterbedingungen eingestellt. Passagiere sollten die aktuelle Lage vor Ort daher eng verfolgen, bevor sie eine Fährreise antreten.

Die Quelle nennt keine konkreten Termine für eine Wiederaufnahme aller Verbindungen oder für ein Ende der Windlage. Fest steht bislang, dass die Bora die Verkehrsinfrastruktur an der kroatischen Küste über mehrere Tage hinweg belastet hat.