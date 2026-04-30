Bonuspunkte – Der Hörspaziergang zum ESC: Eine queere Reise durch Wien

Ein Hörspaziergang durch Wien, der die queere Geschichte und Bedeutung des Eurovision Song Contest erkundet. Entdecken Sie verborgene Geschichten, persönliche Erzählungen und politische Hintergründe an ikonischen Orten der Stadt.

Willkommen zu einer besonderen Reise durch Wien , eine Stadt, die nicht nur für ihre imperiale Pracht und musikalische Tradition bekannt ist, sondern auch ein pulsierendes Zentrum queerer Kultur.

Wir laden Sie ein, sich mit uns auf einen einzigartigen Hörspaziergang zu begeben, der die Geschichte, die Bedeutung und die queere Identität des Eurovision Song Contest (ESC) erkundet. Dieser Spaziergang, produziert von Inselmilieu Reportage für die Wiener Zeitung (WZ), führt Sie durch die Wiener Innenstadt, vorbei an ikonischen Orten wie der Wiener Staatsoper, dem Heldenplatz und dem Museumsquartier, bis hin zum gemütlichen Café Savoy am Naschmarkt.

Dieser Hörspaziergang, getitelt „Bonuspunkte – Der Hörspaziergang zum ESC“, ist weit mehr als nur eine touristische Führung. Er ist eine tiefgehende Auseinandersetzung mit der Rolle des ESC als Plattform für queere Sichtbarkeit, Selbstausdruck und politische Botschaften. Wir entschlüsseln die subtilen und nicht so subtilen queeren Codes, die seit den Anfängen des Wettbewerbs in den Liedtexten, den Bühnenauftritten und der allgemeinen Ästhetik des ESC verborgen liegen.

Wir feiern die schillernden Hymnen und Ikonen, die über die Jahrzehnte hinweg die queere Gemeinschaft inspiriert und repräsentiert haben, und geben den queeren Fans die Möglichkeit, ihre ganz persönlichen und oft bewegenden ESC-Geschichten zu teilen. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Café Savoy, genießen eine Melange und lauschen den Erzählungen von aktuellen und ehemaligen ESC-Teilnehmern, leidenschaftlichen Fans und versierten Historikern. Jede Station unseres Spaziergangs ist einem spezifischen Thema gewidmet, das die Vielschichtigkeit des ESC beleuchtet.

Wir fragen uns, wie sich Klassik und Popmusik auf überraschende Weise verbinden lassen, und wir untersuchen, wie politisch der ESC tatsächlich ist – jenseits der glitzernden Fassade und der eingängigen Melodien. Wir beleuchten die Momente, in denen der ESC zu einem Sprachrohr für marginalisierte Gemeinschaften wurde und wie er dazu beigetragen hat, gesellschaftliche Normen herauszufordern und Veränderungen anzustoßen. Dieser Spaziergang ist eine Hommage an die Kraft der Musik, die Menschen zusammenzubringen und eine inklusive und tolerante Welt zu fördern.

Der ESC ist für viele queere Menschen weit mehr als nur eine jährliche Show. Er ist ein Symbol der Hoffnung, der Akzeptanz und der Freiheit. Er ist ein Ort, an dem sie sich selbst sein können, ohne Angst vor Verurteilung oder Diskriminierung. Er ist ein Ort, an dem sie ihre Identität feiern und ihre Stimme erheben können.

„Bonuspunkte – Der Hörspaziergang zum ESC“ möchte diese Bedeutung hervorheben und die queere Geschichte des ESC würdigen. Wir sprechen mit Menschen, die den ESC als einen Wendepunkt in ihrem Leben erlebt haben, und mit solchen, die sich aktiv für die Rechte queerer Menschen einsetzen. Wir erkunden die Verbindung zwischen dem ESC und der queeren Bewegung und wie der Wettbewerb dazu beigetragen hat, das Bewusstsein für queere Themen zu schärfen und Vorurteile abzubauen.

Dieser Hörspaziergang ist eine Einladung, die Wiener Innenstadt mit neuen Augen zu sehen und die verborgenen Geschichten zu entdecken, die sie zu erzählen hat. Er ist eine Hommage an die queere Gemeinschaft und ihre unerschütterliche Widerstandsfähigkeit. Er ist eine Feier der Musik, der Liebe und der Vielfalt. Wir ermutigen Sie, sich auf diesen Spaziergang einzulassen und sich von den Geschichten und Perspektiven inspirieren zu lassen, die Sie auf dem Weg begegnen werden.

Vergessen Sie nicht, Ihre Kopfhörer einzustecken und sich auf ein unvergessliches akustisches Erlebnis einzulassen. Und wenn Sie Anregungen, Fehler oder einfach nur Ihre Meinung zu diesem Beitrag haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – Ihre Rückmeldung ist uns wichtig. Peter Kraus, Stadtrat, Parteivorsitzender der Grünen Wien und Sprecher für Klima, Baukultur und Queerpolitik, unterstützt diese Initiative und betont die Bedeutung des ESC als Plattform für Vielfalt und Inklusion





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