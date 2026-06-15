Bonnie Tyler nach Koma auf Intensivstation: Management sagt Sommerauftritte ab

Die Sängerin Bonnie Tyler liegt nicht mehr im Koma, ist aber weiterhin schwer krank. Ihr Management hat alle Sommerauftritte bis Ende August abgesagt. Die Ärzte zeigen sich zuversichtlich, die Erholung wird jedoch Zeit benötigen.

Bonnie Tyler , die berühmte walisische Sängerin, liegt nicht mehr im Koma , bleibt jedoch weiterhin in einem kritischen Zustand und wird auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Portugal behandelt.

Dies teilte ihr Management auf Anfrage mit. Die Ärzte der 75-Jährigen äußerten sich weiterhin zuversichtlich, dass sie sich gut erholen werde, betonten jedoch, dass dieser Prozess noch einige Zeit in Anspruch nehmen werde. Infolgedessen musste das Management die Absage oder Verschiebung aller noch ausstehenden Auftritte dieses Sommers bekannt geben. Konzerte bis Ende August sind betroffen, wobei die für den Herbst geplanten Termine möglicherweise noch stattfinden könnten.

Tyler, bekannt für Hits wie "Lost in France" und "Total Eclipse of the Heart", war Ende April in einem Krankenhaus im portugiesischen Faro aufgrund von Darmproblemen operiert worden. Eine Woche nach dem Eingriff verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand dramatisch, was zur Einleitung eines künstlichen Komas führte. Derzeit konzentrieren sich die medizinischen Bemühungen darauf, ihre Vitalfunktionen zu stabilisieren und weitere Komplikationen zu vermeiden.

Fans und die Musikindustrie weltweit reagierten mit großer Sorge auf die Nachrichten und drücken ihre Unterstützung für die Künstlerin aus. Das Management bat um Verständnis für die notwendigen Maßnahmen und versicherte, dass alle Entscheidungen im besten Interesse von Bonneys Gesundheit getroffen wurden. Es wird erwartet, dass weitere Updates zu ihrem Gesundheitszustand in den kommenden Wochen folgen werden, sobald neue medizinische Einschätzungen vorliegen





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