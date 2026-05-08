Bonnie Tyler in kritischem Zustand nach Darmoperation – Tour in Gefahr

Die walisische Sängerin Bonnie Tyler liegt nach einer Darmoperation in Portugal auf der Intensivstation und wird künstlich beatmet. Ihr Zustand hat sich verschlechtert, und die geplante Jubilee-Tour steht infrage. Die Künstlerin ist seit über 50 Jahren im Musikgeschäft aktiv und hat Hits wie Total Eclipse of the Heart veröffentlicht.

Die walisische Sängerin Bonnie Tyler , die sich ursprünglich einer erfolgreichen Darmoperation in ihrer Wahlheimat Portugal unterziehen musste, befindet sich nun in einem kritischen Zustand. Wie aus aktuellen Berichten hervorgeht, hat sich der Gesundheitszustand der 74-Jährigen deutlich verschlechtert.

Sie liegt auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Faro und wird künstlich beatmet. Ein Sprecher der Künstlerin hatte zunächst mitgeteilt, dass der Eingriff gut verlaufen sei und sie sich erholen würde. Doch die aktuelle Entwicklung gibt Anlass zur Sorge. Die geplante Jubilee-Tour, die für den Herbst vorgesehen war, steht nun infrage.

Bereits Anfang 2025 hatte Tyler ihre Tourpläne aufgrund von Knieschmerzen und einer anschließenden Operation anpassen müssen. Die Sängerin, die seit über fünf Jahrzehnten im Musikgeschäft aktiv ist, zählt zu den bekanntesten Stimmen der Pop- und Rockmusik. Hits wie Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache und Lost in France haben ihr weltweiten Ruhm eingebracht. Mit über 100 Millionen verkauften Tonträgern gehört sie zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der Musikgeschichte.

Die Fans und die Musikbranche hoffen nun auf eine schnelle Genesung der beliebten Sängerin





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