Bonifacio übernimmt Hafen auf Insel Cavallo: Ende der Milliardärs-Insel?

Die Gemeinde Bonifacio übernimmt die Kontrolle über den Yachthafen auf Cavallo. Ein Streit mit dem bisherigen Betreiber bis 2028 droht, den Plan zur Öffnung für Touristen im Mai 2027 zu verzögern.

Die exklusive und abgelegene Insel Cavallo vor der Küste von Bonifacio in Frankreich hat ihren Ruf als Rückzugsort für die globale Elite bisher weitgehend gewahrt. Mit einer Fläche von nur rund einem Quadratkilometer ist die kleine Felseninsel Teil der Gemeinde Bonifacio und steht weltweit für absolute Diskretion und Luxus bekannt. Dort befinden sich ein kleiner Jachthafen und ein luxuriöses Hotel mit eigenem Restaurant, das gezielt auf den Massentourismus verzichtet. Stattdessen bietet die Infrastruktur Privatsphäre für wohlhabende Gäste, die hier bewusst nicht gestört werden wollen. Der Spitzname der Insel als Ort der Milliardäre ist also keine Übertreibung, sondern ein Spiegel der langjährigen Strategie, Besucher fernzuhalten.

Kommunale Übernahme des Jachthafens

Im Juni 2026 unternahm die Gemeinde Bonifacio einen entscheidenden Schritt, um den Status Quo zu ändern und die Insel für mehr Menschen zugänglich zu machen. Die Kommune übernahm die Betriebsrechte für den Yachthafen nach dreißig Jahren, nachdem sie den Betrieb zuvor an die Société du port de Cavallo vergeben hatte. Ziel dieser Maßnahme ist es, die strikte Abgeschlossenheit der Insel aufzubrechen und die öffentlichen Strände Frankreichs tatsächlich für jedermann erreichbar zu machen. Bisher nutzten private Grundstückseigner häufig ihre Rechte, um den Zugang zu Buchten zu erschweren oder zu verwehren, was den Ruf von Frankreichs Küstenregionen als allgemein zugänglich beeinträchtigt hatte. Die Gemeinde Bonifacio sieht nun die Chance, diese Struktur zu durchbrechen und die Infrastruktur zurückzuhalten.

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Rechtliche Auseinandersetzung mit dem Vorbetreiber

Diese geplante Machtverschiebung stößt jedoch auf energischen Widerstand von Seiten der Société du port de Cavallo, die bis dato den Betrieb führte. Das Unternehmen argumentiert, dass seine Nutzungsrechte noch bis mindestens Ende Mai 2028 gültig seien und die vorgezogene Übernahme daher rechtswidrig sei. Der Konflikt eskalierte schnell und landete vor Gericht, wo die justiziale Klärung notwendig wurde. Die Société du port de Cavallo bestreitet die Rechtmäßigkeit des Eingriffs der Gemeinde und verweist auf die ursprünglichen Vertragsklauseln. Eine gerichtliche Entscheidung in der Hauptsache steht noch aus, doch ein Eilantrag der Hafenbetreiber gegen die kommunale Übernahme wurde bereits abgewiesen. Dies deutet zwar auf eine gewisse rechtliche Abschwächung der Gegner hin, klärt aber nicht die grundlegende Frage, wann die alten Rechte tatsächlich erlöschen.

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Wirtschaftliche und touristische Konsequenzen

Ungeachtet des laufenden Rechtsstreits plant die Gemeinde Bonifacio den Wiederaufnahme des Betriebs am 1. Mai 2027. Dieser terminliche Meilenstein hängt jedoch vollständig von der Lösung der rechtlichen Auseinandersetzung ab. Sollte die Gemeinde die Kontrolle über den Hafen nicht langfristig sichern können, droht der Plan zur Öffnung zu scheitern. Bis zur finalen Klärung bleibt die Situation für spontane Besucher und Touristen weiterhin angespannt. Die exklusiven Buchten und die Infrastruktur auf Cavallo sind nicht ohne Weiteres für die allgemeine Öffentlichkeit freigegeben. Der Zugang bleibt eingeschränkt, was die strategische Positionierung der Insel als Ort der Unberührbarkeit vorläufig aufrechterhält.

Zugangsmöglichkeiten für Besucher vor Ort

Für Reisende, die die berühmten Buchten der Region bereits jetzt erleben möchten, bleibt derzeit im Wesentlichen nur eine konkrete Möglichkeit bestehen. Wer die landschaftliche Schönheit von Cavallo und die angrenzenden Gewässer Bonifacios genießen will, muss sich ein eigenes Boot zulegen. Das Ankern vor der Insel ist die primäre legale Methode, um an diesen Ort zu gelangen, da der öffentliche Hafen nicht für kommerzielle oder spontane Schiffsbesuche freigegeben ist. Diese Einschränkung unterstreicht den hohen Grad an Isolation, der die Insel bis dato charakterisiert hat. Solange die rechtlichen Unklarheiten zwischen der Gemeinde Bonifacio und der Société du port de Cavallo bestehen, wird sich an dieser Praxis vermutlich nichts ändern, bis die Kontrolle endgültig bei der Kommune liegt.