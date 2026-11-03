Bombendrohung: Polish Airlines Boeing 737 landet außerplanmäßig in Warschau

Am 3. November musste eine Polish Airlines Maschine in Warschau-Modlin wegen Bombendrohung landen. 181 Menschen an Bord. Keine Verletzten bekannt.

Ein Passagierflugzeug der Polish Airlines musste am Dienstagmorgen, dem 3. November, einen außergewöhnlichen Zwischenfall in Polen überstehen. Die Boeing 737 MAX 8 landete außerplanmäßig am Flughafen Warschau-Modlin, nachdem eine Bombendrohung die Sicherheitsbehörden alarmiert hatte. An Bord des Flugzeits befanden sich insgesamt 181 Menschen, die zunächst in Sicherheit gebracht werden mussten. Dieser Vorfall löste einen Großeinsatz der örtlichen Rettungskräfte und Spezialeinheiten aus, der den regulären Flugbetrieb im polnischen Luftverkehr vorübergehend erheblich behinderte.

Sicherheitsalarm auf dem Flughafen Warschau-Modlin

Die Boeing 737 MAX 8 war um 6:30 Uhr morgens am Londoner Flughafen Heathrow in Richtung Warschau abgehoben. Der Flug verläuft in der Regel direkt, doch kurz vor 10 Uhr wurde die Maschine aufgrund der akuten Sicherheitswarnung umgeleitet. Die Besatzung folgte den Anweisungen und landete sicher in Warschau. Sofort nach der Landung rückten Einsatzkräfte an, um die Maschine zu untersuchen. Der Flughafen Warschau-Modlin wurde während des gesamten Einsatzes abgeriegelt, um den Zutritt zu unterbinden.

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Einsatz von Sprengstoffexperten am Flugzeug

Spezialisten für Sprengstoffsicherung untersuchten die Maschine gründlich, um die Drohung zu entkräften. Neben der Kontrolle des Flugzeugs selbst durchsuchten die Behörden auch das Gepäck der Passagiere, um mögliche Gefahrenquellen auszuschließen. Die Sicherheitsbehörden gingen der Frage nach, ob tatsächlich ein Sprengsatz an Bord war. Es war zunächst nicht bekannt, ob bei der gründlichen Durchsuchung verdächtige Gegenstände entdeckt wurden. Die Lage beruhigte sich langsam, nachdem die Experten den Verdacht nicht bestätigen konnten.

Weitere Vorfälle in Warschau und Europa

Bereits am selben Morgen kam es in Warschau zu einem weiteren Sicherheitseinsatz auf einem anderen Flughafen. Ein Passagierflugzeug aus Kopenhagen landete nach einer Drohung am Chopin-Flughafen der polnischen Hauptstadt. Maskierte Einsatzkräfte rückten an und unterstützten die Passagiere beim Verlassen der Maschine. Nähere Angaben zum Hintergrund der Drohung lagen zunächst nicht vor, was die Unsicherheit in der Region erhöhte.

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Rekurrenz ähnlicher Drohungen in der Region

Die beiden Vorfälle ereigneten sich nur einen Tag nach einem ähnlichen Zwischenfall in Ungarn. Am Montag war ein Wizz-Air-Flug von London nach Sofia wegen einer Bombendrohung nach Budapest umgeleitet worden. Das ungarische Nachrichtenportal 24.hu berichtete, dass die Warnung während des Flugs über Bosnien und Herzegowina im Cockpit eingegangen war. Die Besatzung entschied sich daraufhin, nicht wie geplant nach Sofia weiterzufliegen, sondern den Flughafen Budapest anzusteuern.

Militärische Begleitung und Eskalation

Laut Berichten stieg bei dem Wizz-Air-Vorfall sogar ein Kampfjet auf, um die Passagiermaschine zu begleiten. Diese Maßnahme unterstreicht die Schwere der Bedrohungslage, die europäische Fluggesellschaften im November 2023 herausforderte. Die Koordinierung zwischen den Luftfahrtbehörden und dem Militär zeigt, wie ernsthaft solche Vorfälle von den Verantwortlichen in Warschau, Budapest und London behandelt wurden. Die Passagiere aller betroffenen Flüge wurden schließlich nach Überprüfungen wieder entlassen, ohne dass schwere Unfälle oder Verletzungen gemeldet wurden.