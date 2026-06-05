Bombendrohung im Landesklinikum Amstetten: Großeinsatz der Polizei endet als Fehlalarm

Ein handschriftlicher Brief mit einer Bombendrohung löste im Landesklinikum Amstetten einen Großeinsatz der Polizei aus. Trotz wirrer Aussagen und Bezug zum Russlandkrieg musste die Drohung ernst genommen werden. Nach umfassender Überprüfung des gesamten Klinikums konnte Entwarnung gegeben werden. Der Vorfall führte zu einer vorübergehenden Einstellung der Patientenaufnahme und Umleitung von Rettungswagen.

Im Aufnahmebereich des Landesklinikums Amstetten wurde am Freitag um 15.30 Uhr ein handschriftlicher Brief gefunden, in dem der Verfasser mitteilte, er habe im Krankenhaus eine Bombe versteckt.

Das Schreiben war in gebrochenem Deutsch verfasst und enthielt neben der Drohung wirre Aussagen mit Bezug zum Russlandkrieg. Die Landesgesundheitsagentur informierte umgehend die Polizei, die mit Bombendetektoren und Sprengstoffsuchhunden anrückte und den gesamten Aufnahmebereich im Erdgeschoß durchkämmte. Glücklicherweise wurde kein Sprengkörper gefunden. Anschließend überprüfte die Polizei das gesamte Klinikum, sodass um 18 Uhr Entwarnung gegeben werden konnte.

Aufgrund der Bombendrohung war die Aufnahme von Patienten im Spital nicht möglich, und Rettungswagen wurden zu anderen Krankenhäusern umgeleitet. Die Sprecherin der Landesgesundheitsagentur betonte, dass der Alarm zwar ein Schock war, man aber froh sei, dass es sich um einen Fehlalarm handelte





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