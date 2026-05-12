Bombendrohung gegen Flughafen H"ursching (Bezirk Linz-Land) nach der am Sonntagabend

Nach der Bombendrohung am Sonntagabend ist es Dienstagnachmittag erneut zu einer Bombendrohung gegen den Flughafen in H"ursching (Bezirk Linz-Land) gekommen. Der Flughafen wurde laut Medienberichten polizeilich ger"umt, die Zufahrtsstra"en abgesperrt. Nach rund einer Stunde konnte die Sperre wieder aufgehoben werden. Gefunden wurde offenbar nichts.

Nach der Bombendrohung am Sonntagabend ist es Dienstagnachmittag erneut zu einer Bombendrohung gegen den Flughafen in H"ursching ( Bezirk Linz-Land ) gekommen. Nachdem der Flughafen in den vergangenen Monaten in erster Linie Schlagzeilen aufgrund fehlender Flugverbindungen gemacht hat und in sozialen Medien immer wieder auch als' Geisterflughafen ' bezeichnet wurde, ist aktuell zwar mehr los, aber leider doch nicht so, wie von den Verantwortlichen gew"unscht.

Erneut war der Flughafen am Dienstagnachmittag offenbar von einer Bombendrohung betroffen, das berichtet zumindest die KronenZeitung am Dienstagabend in ihrer Onlineausgabe. Ein Gro"aufgebot an Polizeik"raften r"ckte daraufhin an. Der Flughafen wurde laut Medienberichten polizeilich ger"umt, die Zufahrtsstra"en abgesperrt. Nach rund einer Stunde konnte die Sperre wieder aufgehoben werden.

Gefunden wurde offenbar nichts. Der abendliche Flug nach Frankfurt startete mit einer Versp"rung von 42 Minuten. Zu gr""eren Verz"egerungen soll es aber nicht gekommen sein





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