Angesichts massiver Belästigungen durch Böllerwerfen in der Wiener Seestadt und in Favoriten fordern Anrainer mehr Präsenz. Einige diskutieren sogar eigene Bürgerwehren.

In den Wiener Bezirken Wiener Seestadt und Favoriten eskaliert die Lage aufgrund wiederholter Angriffe mit Knallkörpern durch minderjährige Täter. Betroffene Anrainer berichten von einer massive Gefährdung der Sicherheit, bei der Häuserfassaden und Autos beschädigt werden. Die Situation hat dazu geführt, dass viele Bewohner abends ihre Wohnungen kaum noch verlassen können, was die Lebensqualität in diesen Stadtteilen erheblich beeinträchtigt.

Dokumentierte Zerstörung und Angst im Alltag

Ein betroffener Bewohner der Wiener Seestadt dokumentiert die Vorfälle seit Wochen mit Fotos von zersprungenen Autoscheiben. Er gibt an, dass Jugendliche gezielt mit Böllern auf Fahrzeuge schießen und damit eine massive Beeinträchtigung der Sicherheit verursachen. Zudem wurde vor geraumer Zeit ein Küchenfenster eines weiteren Opfers durch unbekannte Täter beschossen, was die Verzweiflung in der Bevölkerung weiter schürt.

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Die psychische Belastung für die Anwohner ist enorm, wie eine zitierte Frau im Krone-Interview verdeutlichte. Sie fühlte sich den Vorfällen gegenüber hilflos und sah sich gezwungen, sich vor den Angriffsflächen zufürchten. Die Sorge wächst insbesondere im Hinblick auf den Silvesterabend, da zu diesem Zeitpunkt traditionell mehr Knallkörper gezündet werden und die erwartete Intensität der Angriffe steigen dürfte.

Kritik an Polizei und Bezirksvorstehung

Die Präsenz der Polizei wird von den Bürgern als unzureichend empfunden. Der Bezirksvorsteher der Wiener Seestadt, Ernst Nevrivy (SPÖ), steht ebenfalls unter Druck, da er von Anwohnern nur Standardrückmeldungen erhält. Kritiker bemängeln, dass die Behörden die Dringlichkeit der Lage nicht ausreichend anerkennen oder handeln.

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Auch in Wien-Favoriten verschärft sich die Situation. Eine Anrainerin in der Neugrabenstraße berichtet, dass vorwiegend arabischstämmige Teenager die Bewohner mit Knallkörpern in Angst versetzen. Seit September bis Jänner sei es ihr nicht mehr möglich, abends mit ihrem Hund auf die Straße zu gehen, was einen tiefen Einschnitt in ihre gewohnten sozialen Rituelen darstellt.

Gesellschaftliche Spannungen und rechtliche Grauzonen

Die Frustration über die mangelnde Polizeimaßnahmen führt in einigen Fällen zu radikalen Vorschlägen. In einer Facebook-Gruppe der Wiener Seestadt wird bereits über die Gründung einer eigenen Bürgerwehr diskutiert, um die Sicherheit der Anwohner selbst zu gewährleisten. Dieser Gedanke zeigt, wie weit die Entfremdung zwischen Bürgern und staatlichen Schutzmächten in diesem Kontext voranschreitet.

Rechtlich sehen sich die Beamten vor Herausforderungen gestellt, da viele der Täter unter 14 Jahre alt sind. In solchen Fällen sind die Möglichkeiten der Strafverfolgung begrenzt, was als Hauptgrund für die Inaktivität genannt wird. Besonders im U-Bahn-Tunnel der Station Neulaa, wo Jugendliche mit Böllern hantieren, fehlt es an sichtbarer Kontrolle.

Politische Forderungen und konkrete Maßnahmen

FPÖ-Gemeinderat Udo Guggenbichler verlangt dringendes Handeln seitens der Stadt Wien. Er betont, dass Anrainer ein Recht auf Ruhe und sichere Spaziergänge mit ihren Haustieren haben. Der sogenannte Böller-Terror dürfe nicht länger tatenlos hingenommen werden. Guggenbichler fordert, dass die Stadt dem Treiben einen Riegel vorschieben muss.

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Aufseiten der Bezirksvorstehung von Favoriten signalisiert Marcus Franz (SPÖ) zwar Null-Toleranz. Durch Schwerpunktaktionen sei man den Tätern auf der Spur. Dennoch fordern die Anrainer, dass ihre Probleme endlich ernst genommen und gehört werden. Die Kluft zwischen politischer Zusage und gelebter Sicherheit bleibt in beiden Bezirken aktuell noch bestehen.