Boeing 787-9 der Lufthansa bricht am Bug ein und sackt auf die Nase

Ein ungewöhnlicher Zwischenfall ereignete sich am Donnerstagmittag am Flughafen Frankfurt. Eine Boeing 787-9 der Lufthansa brach plötzlich am Bug ein und sackte auf die Nase. Der für denselben Tag geplante Flug nach Los Angeles musste gestrichen werden. Die zuständigen Behörden haben Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Es ist noch unklar, warum das Bugfahrwerk einbrach. Die Lufthansa richtete einen Krisenstab ein und kündigte eine offizielle Mitteilung an. Die betroffene Maschine ist in Frankfurt stationiert und verfügt daher über keine First Class. Die Folgen für den Flugbetrieb waren unmittelbar spürbar. Der geplante Lufthansa-Flug LH450 von Frankfurt nach Los Angeles wurde annulliert. Laut unbestätigten Berichten sollen zwei Crewmitglieder verletzt worden sein. Zwei Mitarbeiter der Bodenabfertigung, die sich in unmittelbarer Nähe des Bugfahrwerks befunden haben sollen, blieben demnach unverletzt. Die Lufthansa und der Flughafenbetreiber Fraport bestätigten den Vorfall gegenüber dem Hessischen Rundfunk. Die Fotos und Videos des Vorfalls verbreiteten sich schnell in sozialen Netzwerken.,

Am Donnerstagmittag ereignete sich ein ungewöhnlicher Zwischenfall am Flughafen Frankfurt . Eine Boeing 787-9 der Lufthansa brach plötzlich am Bug ein und sackte auf die Nase.

Der für denselben Tag geplante Flug nach Los Angeles musste gestrichen werden. Die Maschine, die den Taufnamen "Herne" trägt, ist vergleichsweise neu und wurde der Lufthansa erst im Januar dieses Jahres ausgeliefert. Die zuständigen Behörden haben Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Es ist noch unklar, warum das Bugfahrwerk einbrach.

Die Lufthansa richtete einen Krisenstab ein und kündigte eine offizielle Mitteilung an. Die betroffene Maschine ist in Frankfurt stationiert und verfügt daher über keine First Class. Die Folgen für den Flugbetrieb waren unmittelbar spürbar. Der geplante Lufthansa-Flug LH450 von Frankfurt nach Los Angeles wurde annulliert.

Laut unbestätigten Berichten sollen zwei Crewmitglieder verletzt worden sein. Zwei Mitarbeiter der Bodenabfertigung, die sich in unmittelbarer Nähe des Bugfahrwerks befunden haben sollen, blieben demnach unverletzt. Die Lufthansa und der Flughafenbetreiber Fraport bestätigten den Vorfall gegenüber dem Hessischen Rundfunk. Die Fotos und Videos des Vorfalls verbreiteten sich schnell in sozialen Netzwerken.

Die betroffene Boeing 787-9 trägt den Taufnamen "Herne" und wurde der Lufthansa erst im Januar dieses Jahres ausgeliefert. Die Maschine gilt damit als vergleichsweise neu. Die zuständigen Behörden haben Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Es ist noch unklar, warum das Bugfahrwerk einbrach.

Die Lufthansa richtete einen Krisenstab ein und kündigte eine offizielle Mitteilung an. Die betroffene Maschine ist in Frankfurt stationiert und verfügt daher über keine First Class. Die Folgen für den Flugbetrieb waren unmittelbar spürbar. Der geplante Lufthansa-Flug LH450 von Frankfurt nach Los Angeles wurde annulliert.

Laut unbestätigten Berichten sollen zwei Crewmitglieder verletzt worden sein. Zwei Mitarbeiter der Bodenabfertigung, die sich in unmittelbarer Nähe des Bugfahrwerks befunden haben sollen, blieben demnach unverletzt. Die Lufthansa und der Flughafenbetreiber Fraport bestätigten den Vorfall gegenüber dem Hessischen Rundfunk. Die Fotos und Videos des Vorfalls verbreiteten sich schnell in sozialen Netzwerken.





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