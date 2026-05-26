Bodycams im österreichischen Strafvollzug: Flächendeckende Einführung bis Ende 2026

Justizministerin Anna Sporrer kündigt die Einführung von rund 500 Bodycams im Straf‑ und Maßnahmenvollzug an. Das Projekt soll bis Ende 2026 abgeschlossen sein, kostet einmalig 900 000 Euro und jährlich 80 000 Euro für Betrieb und Wartung.

Im Mai 2026 hat Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) im Rahmen einer offiziellen Mitteilung die zentrale Einführung von Bodycams im österreichischen Straf- und Maßnahmenvollzug angekündigt. Ziel der Initiative ist es, Einsätze lückenlos zu dokumentieren und sowohl das Personal der Justizwache als auch die Insassinnen und Insassen besser zu schützen.

Die Ministerin betonte, dass die Kameras ein wesentlicher Baustein für einen modernen, humanen und wirksamen Vollzug seien, indem sie Transparenz schaffen und damit deeskalierend wirken. In enger Zusammenarbeit mit Vertreterinnen und Vertretern der Generaldirektion für den Strafvollzug und des Vollzugs freiheitsentziehender Maßnahmen wurden konkrete Umsetzungsschritte entwickelt, die ab Juni in einer zweistufigen Phase flächendeckend ausgerollt werden sollen.

Im ersten Schritt erhalten die spezialisierten Einsatzgruppen der Justizwache die Geräte, da dort bereits etablierte Trainingsstrukturen und ein hohes Einsatzaufkommen in sensiblen Bereichen bestehen. Die Kameras, vom Modell Motorola V500, sollen im praktischen Einsatz in den Justizanstalten, Forensisch‑Therapeutischen Zentren und anderen Vollzugsstandorten eingesetzt werden. Nach Abschluss der ersten Phase folgt die schrittweise Ausstattung aller weiteren Mitarbeitenden in den insgesamt 29 Einrichtungen des Straf‑ und Maßnahmenvollzugs, mit dem Ziel, das Projekt bis Ende 2026 vollständig abzuschließen.

Im Rahmen einer Informationsveranstaltung in den steirischen Schielleiten wurden die Bodycams bereits in realitätsnahen Szenarien demonstriert, um den Bediensteten die Handhabung zu verdeutlichen und eine reibungslose Integration in den Arbeitsalltag zu gewährleisten. Finanziell ist für die Umsetzung ein einmaliges Budget von rund 900 000 Euro vorgesehen, das sich aus etwa 780 000 Euro für den Ankauf der Geräte und rund 120 Euro für die Integration in die bestehende IT‑Infrastruktur zusammensetzt.

Die laufenden Kosten belaufen sich auf etwa 80 000 Euro pro Jahr und decken Lizenz‑ und Softwaregebühren, Wartung, Service sowie die notwendigen Speicher‑ und Serverkapazitäten ab. Diese Ausgaben können aus bereits vorhandenen Mitteln des Straf‑ und Maßnahmenvollzugs umgeschichtet werden, sodass keine zusätzlichen Haushaltsmittel beantragt werden müssen.

Durch die Einführung der Bodycams soll sowohl das Personal vor unberechtigten Vorwürfen geschützt als auch die Rechte der Inhaftierten gewahrt werden, wobei die Ministerin die neue Technologie als entscheidenden Schritt zu mehr Sicherheit und Transparenz im Justizvollzug bezeichnet





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