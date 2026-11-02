Bob Dylan veröffentlicht 39-CD-Box und kommt im November nach Wien

Bob Dylan erscheint mit einer 39-CD-Box voller unveröffentlichter Aufnahmen aus der Rolling Thunder Revue. Am 11. und 12. November steht er live in der Wiener Stadthalle auf der Bühne.

Die weltberühmte Musikikone Bob Dylan bereitet seinen Fans eine umfassende musikalische Schatztruhe vor. Am 6. November erscheint die gigantische CD-Box mit dem Titel "The Rolling Thunder Revue: The 1976 Live Recordings". Diese Veröffentlichung markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Dokumentation seiner Karriere, da sie bisher ungehörtes Material aus einer der dynamischsten Phasen seiner Laufbahn zusammenführt.

Umfang und Inhalt der historischen Box-Set Edition

Die neue Edition von Bob Dylan umfasst ein immenses Format von insgesamt 39 CDs. Innerhalb dieser Sammlung sind 381 separate Musiktracks enthalten, die ein tiefes Eintauchen in seine live Performance-Qualitäten ermöglichen. Besonders hervorzuheben ist der Fakt, dass 371 dieser Tracks bisher unveröffentlicht waren. Damit erhalten Hörer Zugang zu einem archivarischen Fundus, der jahrzehntelang in privaten oder Studioarchiven ruhte.

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Die Aufnahmen stammen aus einer Zeit von extremer kreativer Intensität. Zwischen dem 18. April und dem 25. Mai 1976 tourte der Folk-Superstar mit seiner legendären "Rolling Thunder Revue" durch die Vereinigten Staaten. Das Programm dieser zweiten Tournee-Etappe bestand aus insgesamt 27 Konzerten. Die neue Box vereint sämtliche professionell aufgezeichneten Shows dieser spezifischen Phase, was sie zu einer der vollständigsten Sammlungen dieser Zeit macht.

Audioqualität und ikonische Auftritte der Tournee

Ein entscheidendes Qualitätsmerkmal dieser Veröffentlichung ist die technische Basis des Materials. Die Aufnahmen basieren auf den originalen Tonbändern der damaligen Zeit. Dies sorgt für eine hohe Authentizität und lässt Bob Dylan in Höchstform auf den Discs erscheinen. Hörer können die energetische Atmosphäre der live Konzerte nahezu unverfälscht erleben.

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Ein besonderes Highlight der Aufzeichnungen ist der Auftritt am 23. Mai 1976 in Fort Collins. Dieser spezifische Abend lieferte auch das visuelle und audio-Material für das legendäre TV-Special "Hard Rain". Dieses Special wurde seinerzeit nur ein einziges Mal im Fernsehen ausgestrahlt und ist somit ein seltenes Kulturgut. Die Verbindung zwischen der Audio-Box und diesem visuellen Meisterwerk schafft eine umfassende Erfahrung für den Fan.

Zusätzliche Veröffentlichungen und Gastmusiker

Neben der großen Box gibt es weitere interessante Veröffentlichungen im Zusammenhang mit der Rolling Thunder Revue. Ebenfalls am 6. November erscheint das Konzert vom 16. Mai 1976 in Fort Worth, Texas, als 3-LP-Set. Dieses Set enthält 22 Songs, wobei 18 Titel erstmals erhältlich sind. Die Aufnahmen wurden neu abgemischt, um eine moderne Klangqualität zu gewährleisten.

Am 18. Dezember soll zudem eine Doppel-CD-Version dieses Konzerts folgen. In den Aufnahmen der Rolling Thunder Revue ist auch die Sängerin Joan Baez zu hören, die bei zahlreichen Konzerten gemeinsam mit Bob Dylan auf der Bühne stand. Sie sang mit ihm Klassiker wie "Blowin' in the Wind". Die Box ist zudem mit seltenen Fotos und Informationen ausgestattete, die den Kontext der Tournee zusätzlich beleuchten.

Konzerttermine in Österreich und Salzburg

Für Fans in Mitteleuropa bietet Bob Dylan die seltene Gelegenheit, den scheuen Star live zu erleben. Am 11. und 12. November tritt er in der Wiener Stadthalle auf. Diese beiden Konzerte sind ein zentraler Teil seiner aktuellen Tournee-Route durch Österreich. Die Stadt Wien bekommt somit die Ehre, den Musiker an zwei aufeinanderfolgenden Abenden zu gastieren.

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Nach den Auftritten in der österreichischen Hauptstadt folgt ein weiterer Termin. Am 14. November spielt Bob Dylan dann in der Salzburgarena. Diese drei Termine in kurzer Zeit bieten eine einzigartige Chance, die Energie der aktuellen Live-Auftritte mit der historischen Bedeutung der neu erschienenen Box-Set Edition zu verbinden. Die Kombination aus Neuerscheinung und Live-Musik macht diesen Herbst zu einem besonderen Ereignis für Dylan-Fans.